कौन है जो वो गेम चेंजर? जिसने एशिया कप से पहले टीम इंडिया की बढ़ाई टेंशन, श्रीलंका की जीत का बना हीरो

Kamindu Mendis, Zimbabwe vs Sri Lanka: मौजूदा समय में श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला तीन सितंबर 2025 को हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. यहां छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकन स्टार कामिंदु मेंडिस जबरदस्त लय में नजर आए. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने महज 16 गेंदों में 256.25 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से चार छक्के और एक चौका देखने को मिला. परिणाम यह रहा कि विपक्षी टीम की तरफ से मिले 176 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने छह विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

एशिया कप में टीम इंडिया के लिए बन सकते हैं खतरा

जल्द ही एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज होने वाला है. उससे पहले कामिंदु की ऐसी बल्लेबाजी देख सभी टीमें सोचने पर मजबूर हो गई हैं. भारतीय टीम भी जरूर इस युवा स्टार के लिए रणनीति बनाने में जुट गई गई होगी. क्योंकि अगर कामिंदु कुछ देर क्रीज पर टिक गए तो वह मैच को दूर ले जाने की क्षमता रखते हैं.

भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी से भलीभांति परिचित हैं कामिंदु मेंडिस

कामिंदु मेंडिस ने आईपीएल के पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से शिरकत किया था. जहां उन्हें भारतीय गेदबाजों को भलीभांति समझने का मौका मिला था. उनका यही अनुभव आगामी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है. ऊपर से उनका यह विस्फोटक फॉर्म, उम्मीद है बुमराह और उनके साथी गेंदबाज उन्हें मैदान में ज्यादा देर टिकने नहीं देंगे. जिससे टीम का सिरदर्द बढ़े.

कामिंदु मेंडिस का टी20 इंटरनेशनल करियर

बात करें कामिंदु मेंडिस के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक श्रीलंका के लिए कुल 25 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 23 पारियों में 21.1 की औसत से 443 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम दो अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- धोनी को लेकर 'हुक्का' वाले बयान पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, लेकिन सवाल ये है की...

