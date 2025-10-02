विज्ञापन
तुम्हारी कोई दोस्त... चैतन्यानंद का दिल्ली से दुबई तक 'सेक्स रैकेट' का डर्टी गेम, अश्लील चैट में क्या है कहानी

Chaitanyananda Chat Leak : पुलिस ने चैतन्यनंद के मोबाइल से बरामद किए गए कुछ हिला देने वाले WhatsApp चैट्स को सार्वजनिक किया है. इन चैट्स से पता चलता है कि बाबा हिंदुस्तान में दुबई के एक शेख के लिए 'शिकार' की तलाश करता था.

  • चैतन्यानंद से जुड़ी जांच में दुबई से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट और मानव तस्करी का पता चला है.
  • पुलिस ने बाबा के आश्रम से अश्लील टॉय, पांच एडल्ट सीडी और फोटोशॉप किए गए आपत्तिजनक फोटो बरामद किए हैं.
  • बाबा मोबाइल पर एक ऐप का इस्तेमाल करता था जिससे वह आश्रम के सीसीटीवी कैमरों का लाइव मॉनिटरिंग करता था.
स्वघोषित बाबा चैतन्यानंद से जुड़े मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच अब बाबा के अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट और मानव तस्करी की ओर इशारा कर रही है, जिसका सीधा संबंध दुबई से जुड़ता दिख रहा है. पुलिस ने बुधवार को चैतन्यनंद को उनके आश्रम ले जाकर छानबीन की, जहां से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं.

व्हाट्सएप चैट से खुलासा: 'दुबई का शेख चाहता है सेक्स पार्टनर'
पुलिस ने चैतन्यनंद के मोबाइल से बरामद किए गए कुछ हिला देने वाले WhatsApp चैट्स को सार्वजनिक किया है. इन चैट्स से पता चलता है कि बाबा हिंदुस्तान में दुबई के एक शेख के लिए 'शिकार' की तलाश करता था.

  • बाबा: बेबी, दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है. क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है?
  • पीड़िता: कोई नहीं है
  • बाबा: यह कैसे संभव है?
  • पीड़िता: मुझे नहीं पता
  • बाबा: तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है?

22 अगस्त: 12:40 PM

  • बाबा: गुड मॉर्निंग बेबी। तुम कहां हो?
  • बाबा: तुम मुझसे नाराज क्यों हो?
  • 7:45 PM
  • बाबा: बेबीyyyyyy

23 अगस्त: 1:35 PM

  • बाबा: गुड मॉर्निंग
  • 2:53 PM
  • बाबा: बेबी
  • 5:36 PM
  • बाबा: बेबीyyyyy

अगला दिन (सुबह):7:43 AM

  •  बाबा: ड्यूटी हो गई बेबी?

11:02 AM

  • पीड़िता: शिफ्ट पर जा रही हूं सर

11:03 AM

  • बाबा: गुड इवनिंग, मेरी सबसे प्यारी बेबी.

11:03 AM

  • पीड़िता: यहां आफ्टरनून है सर. हैप्पी आफ्टरनून. क्या आपने कुछ लिया सर?

11:05 AM

  • बाबा: वाउ, हां बेब
  • पीड़िता: आप क्या कर रहे हैं सर?

रात्रि संवाद: 12:28 AM

  • बाबा: क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगी?
  • पीड़िता: मैं अब सोने जा रही हूं। कल फोन करूंगी आपको। गुड नाइट
  • बाबा: ???

एक अन्य शाम: 5:40 PM

  • बाबा: गुड मॉर्निंग मेरी बेबी। डॉल करो।

7:08 PM

  • पीड़िता: गुड इवनिंग सर. आप क्या कर रहे हैं?

7:30 PM

  • बाबा: डिस्को डांस कर रहा हूं

7:31 PM

  • पीड़िता: वाउ सर, ऑसम.

7:31 PM

  • बाबा: क्या तुम भी करोगी?


आश्रम से आपत्तिजनक सामग्री बरामद
पुलिस बुधवार को चैतन्यनंद को उनके आश्रम लेकर पहुंची, जहां गहन तलाशी ली गई. इस दौरान कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं. बाबा के कमरे से एक अश्लील टॉय और पांच एडल्ट सीडी बरामद हुई हैं. आश्रम से तीन फोटोशॉप किए गए फोटो भी मिले हैं.

पुलिस को चैतन्यनंद के मोबाइल में एक ऐसा ऐप मिला है, जिससे वह अपने फोन पर आश्रम के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस रखता था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि चैतन्यनंद लड़कियों को नौकरी लगवाने का झांसा देता था. कई लड़कियों ने पुलिस को बताया है कि बाबा उन पर विदेश भेजने का दबाव बनाता था. इस बात ने पुलिस के शक को और पुख्ता किया है कि वह लड़कियों को पैसे या नौकरी का लालच देकर विदेश में देह व्यापार के लिए भेजता था.

फरारी में भी इस्तेमाल किया इंटरनेशनल नंबर
फरारी के दौरान चैतन्यनंद ने अपने नियमित नंबर बंद कर दिए थे, लेकिन वह एक इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस का अनुमान है कि यह नंबर उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और दुबई में आवाजाही के कारण उसके पास था, जिसका इस्तेमाल वह अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए कर रहा था.

फिलहाल, दिल्ली पुलिस की टीम बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य ठिकानों पर गई है, जहां चैतन्यनंद फरारी के दौरान रुका था. पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं.

