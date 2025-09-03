विज्ञापन
धोनी को लेकर 'हुक्का' वाले बयान पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, लेकिन सवाल ये है की...

Irfan Pathan on Viral Hookah Controversy with MS Dhoni: पठान ने आखिरी बार 2012 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था और दिलचस्प बात यह है कि अपने आखिरी वनडे में उन्होंने पांच विकेट भी झटके थे.

Irfan Pathan on MS Dhoni Hookah Controversy
  • पठान का पांच साल पुराना इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें धोनी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे
  • पठान ने 2012 में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था और अपने अंतिम वनडे मैच में पांच विकेट लिए थे
  • पठान ने सोशल मीडिया पर कहा कि वायरल क्लिप आधा दशक पुरानी है और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है
Irfan Pathan on Viral Hookah Controversy with MS Dhoni: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफ़ान पठान एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने टीम से बाहर किए जाने के पीछे एमएस धोनी की भूमिका पर सवाल उठाए थे. यह वीडियो लगभग पांच साल पहले का है और इसमें पठान साफ़ तौर पर बताते दिखते हैं कि कैसे उन्हें टीम से बाहर किए जाने की परिस्थितियां उनके लिए मुश्किल रहीं. पठान ने आखिरी बार 2012 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था और दिलचस्प बात यह है कि अपने आखिरी वनडे में उन्होंने पांच विकेट भी झटके थे. इसके बावजूद टीम से बाहर होने पर उन्होंने कई बार चयनकर्ताओं और प्रबंधन की ओर इशारा किया था.

लेकिन अब जब वही पुराना वीडियो सामने आया और चर्चा तेज़ हुई, तो पठान ने इसे संदर्भ से तोड़-मरोड़ कर पेश करने की बात कही. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि यह क्लिप “आधे दशक पुराना” है और इसे अब गलत ढंग से जोड़कर पेश किया जा रहा है. अब सवाल उठता है की अगर उस समय बयान में धोनी की भूमिका को लेकर आपका अनुभव सही था, तो आज उस पर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस बयान को अब तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए सामने आया कहना या पीआर लॉबी? कहना कितना जायज है और क्या ये अपने ही शब्दों से पीछे हटना नहीं है?

पठान ने आगे कहा की कभी हुक्का लगाना या बेवजह की बातें करने की आदत नहीं रही, उनका ध्यान हमेशा खेल और प्रदर्शन पर ही रहा. लेकिन फैंस का तर्क है कि अगर सबकुछ सिर्फ प्रदर्शन पर आधारित था, तो फिर पुराने इंटरव्यू में धोनी को लेकर सवाल क्यों उठाए गए थे?

यह मामला साफ करता है कि कभी-कभी क्रिकेटरों के बयानों और बाद की सफाइयों में बड़ा अंतर होता है, और यही बात आज इरफान पठान को चर्चा में ले आने की वजह बन गया है.

