वेस्टइंडीज की आखिरी जोड़ी का कमाल, 10वें नंबर के बल्लेबाजों ने 79 रन की साझेदारी कर बना दिया महारिकॉर्ड

- जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में आखिरी विकेट के लिए 50 से ज्यादा रन जोड़े
- यह पहली बार 2017 के बाद हुआ है जब भारत में विरोधी टीम के 10वें नंबर के बल्लेबाजों ने इतनी साझेदारी की
- ग्रीव्स और सील्स की साझेदारी 66 रन की रही जो भारत के खिलाफ 10वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है
Justin Greaves and Jayden Seales record: जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को आखिरी विकेट लेने के लिए तरसा दिया. दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी करके क्रिकेट फैन्स को हैरान कर दिया है. बता दें 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में खेलते हुए विरोधी टीम के 10वें नंबर के बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की है. आखिरी बार ऐसा कमाल 2017 में हुआ था. जब जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क ने मिलकर पुणे टेस्ट में 55 रनों की साझेदारी की थी. वहीं, जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स साल 2010 के बाद से भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में 10वें विकेट के लिए सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करने का महारिकॉर्ड बना दिया है.
साल 2010 के बाद से भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में 10वें विकेट के लिए 50+ रन की साझेदारी
- मोइसेस हेनरिक्स और नाथन लियोन (66), चेन्नई, 2013
- जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क (55), पुणे, 2017
- जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स (79), दिल्ली, 2025
इसके अलावा भारत के खिलाफ 10वें विकेट के लिए सहसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड सर फ्रैंक वॉरेल- वेस्ली विनफील्ड हॉल के नाम है. दोनों ने मिलकर साल 2962 में नाबाद 98 रन की साझेदारी की थी.
भारत के खिलाफ 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी
- सर फ्रैंक वॉरेल- वेस्ली विनफील्ड हॉल- 98* vs भारत (1962)
- एंडी फ्लॉवर- हेनरी ओलोंगा 97* vs भारत (2000)
- इमरान खान- तौसीफ अहमद 81 vs भारत ( 1987)
भारत को दिया 121 रनों का टारगेट
वहीं, मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने दूसरे और अंतिम टेस्ट में फालोऑन मिलने के बाद चौथे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया. भारतीय टीम ने पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर घोषित की थी, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमटी थी. सलामी बल्लेाबज जॉन कैंपबेल ने 115 और शाई होप ने 103 रन की पारी खेलने के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी कर टीम को पारी की हार से बचा लिया. इसके बार जस्टीन ग्रीव्स ने नाबाद 50 रन का योगदान देने के अलावा आखिरी विकेट के लिए जेडेन सील्स (32) के साथ 79 रन की साझेदारी कर भारतीय क्षेत्ररक्षकों को खूब खटाया. भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुतराह ने तीन-तीन विकेट लिये.
