जायसवाल नहीं, जो रूट ने वर्ल्ड क्रिकेट के इन दो क्रिकेटरों को बताया भविष्य के नए युग का महान खिलाड़ी

Joe Root react on modern day Great: जो रूट ने भविष्य के नए युग का महान खिलाड़ियों का चुनाव किया है. रूट ने यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं लिया है.

जायसवाल नहीं, जो रूट ने वर्ल्ड क्रिकेट के इन दो क्रिकेटरों को बताया भविष्य के नए युग का महान खिलाड़ी
  • रूट ने केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आधुनिक युग के महान खिलाड़ी बताया है.
  • रूट ने शुभमन गिल को सभी क्रिकेट प्रारूपों में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी है
  • हैरी ब्रूक को रूट ने केविन पीटरसन जैसा बल्लेबाजी अंदाज वाला खिलाड़ी बताया है
Joe Root on modern day Great Players: दुनिया के महान बल्लेबाज जो रूट ने नए युग के महान खिलाड़ियों को लेकर बात की है. स्टीक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रूट ने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया है जिसे वो मॉडर्न डे ग्रेट की श्रेणी में रखते हैं. रूट ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और रोहित शर्मा को मॉडर्न डे ग्रेट  खिलाड़ी के तौर पर चुना है तो वहीं, इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने शुभमन गिल और हैरी ब्रूक को भी इन खिलाड़ियों की लीग में शामिल किया है. (Joe Root on Shubman Gill, Kohli, Rohit Sharma)

पॉडकास्ट पर बात करते हुए जो रूट ने कहा, "केन विलियमसन अद्भुत खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ अविश्वसनीय रहे हैं, खासकर हमारे खिलाफ और फिर विराट कोहली., रोहित, इन सबके अलावा मुझे लगता है कि शुभमन गिल सभी प्रारूपों में बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे. हैरी ब्रूक भी इस लीग में शामिल है. उसे दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करते हुए देखना मेरे लिए बल्लेबाजी बहुत आसान बना देता है, वह सिर्फ गेंदबाजों पर दबाव डालता है."

रूट ने पॉडकास्ट पर ये भी कहा कि, हैरी ब्रूक का अंदाज उन्हें केविन पीटरसन की याद दिलाता है. रूट ने कहा, "जब केविन पीटरसन क्रीज़ पर होते थे और उनका प्रभाव, उनकी मौजूदगी काफ़ी डराने वाली होती थी, जबकि हैरी में भी यही बात नजर आती है. वह आपके गेंद को कहीं भी, कभी भी हिट कर सकता है. "

रूट ने आगे कहा,  "आपको बस यह नहीं पता होता कि गेंद कब आएगी. एक गेंदबाज़ के तौर पर, आप सोचते हैं कि अगर गेंद ऑफ़ स्टंप के ऊपर से टकराती है, तो वह या तो फाइन लेग के ऊपर से जाएगी या मिड-ऑफ़ पर. जब आपके साथ पास ऐसी मानसिकता होवाले बल्लेबाज होते हैं तो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. वहां विरोधी टीम से कोई ख़तरा नहीं होता".(Joe Root compares Harry Brook to Kevin Pietersen as England batting partner)

