'बहुत नाराज और निराश हूं' ब्राइडन कार्स की नाइटक्लब घटना पर फूटा जो रूट का गुस्सा

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स की हरकत से "बहुत नाराज और निराश" हैं. कार्स पर डर्बी में एक नाइटक्लब के बाहर हुई घटना को लेकर जांच चल रही है. गुरुवार से शुरू होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कार्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम से हटा दिया गया है. इसके बाद फुल-टाइम टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी दूसरी पारी के कुछ ही हफ्तों बाद रूट ने मैदान के बाहर की "बेवकूफ़ी भरी गलतियों" से निपटने में होने वाली निराशा के बारे में बात की. सोशल मीडिया पर कार्स के हथकड़ी पहने हुए फुटेज सामने आने के बाद, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सिफारिश पर क्रिकेट रेगुलेटर उनकी जांच कर रहा है. टीम में उनकी जगह सोनी बेकर को शामिल किया गया है.

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूट ने कहा,"अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं, तो मैं सच में बहुत नाराज़ और निराश हूं. पिछले हफ़्ते के शानदार प्रदर्शन के बाद, हम यहां बैठकर ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं है."

कार्स उस प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थे जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट एक पारी और 103 रनों से जीता था. उन्हें काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए खेलने के लिए रिलीज़ कर दिया गया था. कहा जा रहा है कि यह घटना पिछले हफ्ते डर्बीशायर पर मिली जीत के बाद हुई थी. रूट ने कहा,"मैंने ब्राइडन से बात की है, और जब मुझे पहली बार पता चला, तो मेरी मुख्य चिंता एक इंसान के तौर पर उनकी थी."

इंग्लैंड के कप्तान ने आगे कहा,"मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं अगर मैं कहूं कि वह बहुत परेशान हैं, बहुत शर्मिंदा हैं और अपनी हरकत को समझते हैं. मुझे यकीन है कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वह खुद यह बात कहेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ़ एक अलग-थलग घटना है. असल बात यह है कि हम खेल से दूर बेवकूफी भरी गलतियां करते रहते हैं और इससे मैदान पर हमारे काम पर बुरा असर पड़ता है."

इस घटना ने इंग्लैंड टीम के शराब पीने के कल्चर को चर्चा में ला दिया है, जिसके बारे में पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने हाल ही में कहा था कि यह उनके क्रिकेट में "घुला-मिला" है. दोबारा कप्तान बनने के बाद अपने शुरुआती फैसलों में से एक में, रूट ने साफ़ किया कि टीम में आधी रात का कोई कर्फ्यू नहीं होगा और उन्होंने खिलाड़ियों से जिम्मेदार वयस्कों की तरह व्यवहार करने को कहा.

जून में, स्टोक्स और गस एटकिंसन एक नाइटक्लब में हुई घटना में शामिल थे, जिसके लिए दोनों को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बाद स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिससे रूट की कप्तानी में वापसी हुई. कप्तान ने माना कि हाल के समय में चीजें "अच्छी नहीं रही हैं" और कहा कि जनता का भरोसा वापस जीतना खिलाड़ियों की ज़िम्मेदारी है.

जो रूट ने कहा,"इसे बदलना हमारी ज़िम्मेदारी है. मैं हर दिन ड्रेसिंग रूम देखता हूं और देखता हूं कि हम क्रिकेट के मामले में कैसे काम करते हैं, और यह बहुत प्रभावशाली है. लेकिन साथ ही, मैं समझ सकता हूं कि अभी हमें किस नज़रिए से देखा जा रहा है. अब हमारे सामने यही चुनौती है कि इसे बदलें. मुझे बस लगता है कि अगर हम खुद को ऐसी स्थितियों में न डालें, तो हमें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी."

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