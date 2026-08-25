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ब्राजील से पहले FIFA वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाली इस टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया- रिपोर्ट

बीते दिनों रिपोर्ट आई थी कि भारतीय टीम ब्राजील के बाद केपा वर्दे के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है.

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ब्राजील से पहले FIFA वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाली इस टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया- रिपोर्ट
Ahead Of Brazil Friendly India To Play Another FIFA World Cup 2026 Team

भारत की सीनियर पुरुष टीम, फीफा मेंस इंटरनेशनल मैच विंडो के दौरान पनामा के खिलाफ एक 'दोस्ताना मैच' की मेजबानी करेगी. यह मुकाबला 26 सितंबर को खेला जाना है. फिलहाल मुकाबले के वेन्यू की पुष्टि नहीं हुई है. यह दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला होगा और भारत के इतिहास में यह केवल 9वीं अलग कॉनकाकैफ टीम होगी, जिसका सामना भारत करेगा. पनामा फिलहाल फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 44वें स्थान पर है. ऐसे में 'ब्लू टाइगर्स' (भारतीय टीम) को वर्ल्ड कप खेलने वाले देश के खिलाफ खुद को परखने का एक और मौका मिलेगा.

लॉस कैनालेरोस (पनामा टीम) ने फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लिया था. सितंबर में होने वाला यह मुकाबला फिलहाल 2026 में विश्व कप खेलने वाली टीमों के खिलाफ भारत के चार निर्धारित मुकाबलों में पहला होगा. इसके बाद भारतीय टीम 3 अक्टूबर को ब्राजील का सामना करेगी, जिसके बाद 12 और 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले खेलेगी.

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम. सत्यनारायण ने कहा,"ब्राजील के मैच से पहले पनामा के विरुद्ध खेलना एक मुश्किल चुनौती होगी. पनामा दुनिया की टॉप-50 टीमों में से एक है और यह खालिद जमील की टीम के लिए एक अच्छा टेस्ट होगा. हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को सही अनुभव मिले, और हमें आमतौर पर ऐसी वर्ल्ड कप टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता. इसलिए यह हमारे लिए एक अच्छी फीफा विंडो है, जिसमें हम इतनी मजबूत टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं."

भारतीय पुरुष नेशनल टीम अगली फीफा इंटरनेशनल मैच विंडो के दौरान 12 और 15 नवंबर को मेजबान न्यूजीलैंड के विरुद्ध दो फ्रेंडली मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी.पहला मैच ऑकलैंड के 'गो मीडिया स्टेडियम' में होगा, जबकि दूसरा मैच क्राइस्टचर्च के वन न्यूजीलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा. इन मुकाबलों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान की गई थी और ये दोनों देशों के बीच 'खेल के जरिए एकता के 100 साल' का जश्न मनाने के लिए आयोजित खेल आयोजनों की सीरीज का हिस्सा होंगे.

यह दौरा भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा होगा और 2005 के बाद किसी ओएफसी सदस्य देश का भी पहला दौरा होगा, 2005 में भारत ने फिजी के विरुद्ध दो अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैच खेले थे.

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