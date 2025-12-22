विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम का ऐलान, ईशान किशन करेंगे कप्तानी

Jharkhand Cricket Team for VHT 2025-26: विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाया था. अब झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने ईशान किशन को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाया है. सोमवार को JSCA ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए झारखंड की टीम की घोषणा की. जिसमें टीम की कप्तानी का जिम्मा ईशान किशन को सौंपा गया है.

24 दिसंबर से हो रही विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत

मालूम हो कि विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. झारखंड टीम अपने अभियान की शुरुआत कर्नाटक के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा. झारखंड की टीम में ईशान किशन के अलावा अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण, विराट सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड की टीमः

ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह

ईशान की 3 साल बाद इंडियन टीम में वापसी

बताते चले कि सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की तीन साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिली है. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम में ईशान किशन की वापसी हुई है. ऐसे में अब लग रहा है कि ईशान किशन का करियर पटरी पर आ रही है.



