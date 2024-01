कभी नहीं देखा होगा ऐसा: किसी का पोता, तो किसी का बेटा अंडर-19 विश्व कप में खेल रही भाई-भतीजों की फौज

Sons, Nephews and cousins in U-19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप में खेल रही भाई-भतीजों की फौज

Under-19 Players in World Cup whom cricket runs in the family: दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप का आयोजन हो रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने बांग्लादेश को 84 रनों से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. वहीं पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने अफगानिस्तान को 181 रनों के बड़े अंतर से हराया. इसके अलावा इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को सात विकेट से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका में हो रहे अंडर-19 विश्व कप में ऐसे कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनके खून में ही क्रिकेट है. अंडर-19 विश्व कप में इस बार भाई भतीजे की पूरी फौज ही खेल रही है.