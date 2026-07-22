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जयडेन लेनोक्स ने रचा इतिहास, कुंबले-वॉर्न और अफरीदी को छोड़ा पीछे

एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व गेंदबाज अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं

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जयडेन लेनोक्स ने रचा इतिहास, कुंबले-वॉर्न और अफरीदी को छोड़ा पीछे
Jayden Lennox major milestone

पांचवें वनडे में मिली हार के बावजूद न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही. टीम की इस जीत में गेंद से अहम भूमिका जयडेन लेनोक्स ने निभाई. उन्होंने सीरीज में कुल 14 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया. लेनोक्स की घूमती गेंदों के आगे पूरी सीरीज में कैरेबियाई बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए. लेनोक्स ने 5 मुकाबलों में 14 विकेट लेने के साथ ही खास उपलब्धि को भी अपने नाम किया है.

वह एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर्स की लिस्ट में पूर्व दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न, शाहिद अफरीदी और अनिल कुंबले से आगे निकल गए हैं. इन तीनों पूर्व खिलाड़ियों के नाम एक सीरीज में 13 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. लेनोक्स ने अकिला धनंजय की बराबरी कर ली है. धनंजय ने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 14 विकेट चटकाए थे.

एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व गेंदबाज अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव का नाम है, जो एक वनडे सीरीज में 17 विकेट निकाल चुके हैं. जयडेन लेनोक्स का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पांचवें एकदिवसीय मुकाबले में भी शानदार रहा. उन्होंने 9 ओवर के स्पेल में महज 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए.

पांचवें वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 268 रन लगाए. टीम की ओर से विल यंग (56 रन), निक केरी (64 रन) और टॉम लाथम (69 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली. इसके जवाब में कैरेबियाई टीम ने शेरफेन रदरफोर्ड द्वारा खेली गई 61 और शिमरोन हेटमायर की 69 रनों की नाबाद पारी के बूते 269 रनों के लक्ष्य को 47.3 ओवर में हासिल किया. रदरफोर्ड ने अपनी पारी में 2 चौके और 4 छक्के लगाए और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे.
 

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