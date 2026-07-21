कॉकरोच जनता पार्टी का सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए विरोध मार्च के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली. मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी है. बारिश के बीच सुबह से ही अभिजीत दीपके के समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है. सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है. उसने पीछे नहीं हटने की चेतावनी दी है. सीजेपी प्रतिनिधियों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच सोमवार को मुलाकात तो हुई लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से उनकी किसी भी मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया. हालांकि, जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों से धरना समाप्त कर सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की. मंगलवार को भी जंतर-मंतर पर हलचल देखने को मिल रही है.
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CJP Protest: उपद्रवियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली में सोमवार को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. ये FIR कनॉट प्लेस में हुए बवाल और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ मामले में दर्ज हुई है. संसद मार्ग थाने में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास पुलिस की गाड़ियों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की थी.
Delhi Protest: CJP के प्रदर्शनकारियों का हुड़दंग, पुलिस की गाड़ी को पलटा
कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार के संसद चलो मार्च के बीच उए उग्र प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं.
CJP Protest: बातचीत के दरवाजे खुले, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए-CJP
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि जंतर मंतर पर उनका शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा.सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं. अगर सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करती है तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमारी मुख्य मांग है.
CJP Protest: बारिश के बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जुटान
दिल्ली में सोमवार रात से हो रही बारिश के बीच जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शनकारियों का जुटना कम नहीं हुआ है.
VIDEO | Rain lashes the national capital. Visuals from protest site at Jantar Mantar.— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qjTIQwzRLH
Delhi Protest: लाठीचार्ज का क्या औचित्य? कांग्रेस ने किया CJP का समर्थन
CJP के विरोध प्रदर्शन पर ओडिशा के कांग्रेस नेता संतोष सिंह सलूजा ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना एक परंपरा और अधिकार है. प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता करना पूरी तरह से गलत है. अगर वे हिंसा करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज का क्या औचित्य है?
VIDEO | Bhubaneswar: On the CJP protest, Congress leader Santosh Singh Saluja says, "Protesting through democratic means is both a tradition and a right in India. It is completely unjust to subject young men to such brutality when they are staging a protest. If they resort to… pic.twitter.com/0SgGgVlCVU— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
Jantar Mantar Protest: संसद मार्च जारी रहेगा, जंतर-मंतर नहीं छोड़ेंगे-अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को भी संसद मार्च की चेतावनी देते हुए जंतर-मंतर नहीं छोड़ने की बात कही है.
CJP Protest: CJP के प्रदर्शनकारियों ने में पुलिसकर्मियों पर किया पथराव
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और अन्य वस्तुओं से हमला किया. उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और अन्य सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
CJP Protest: CJP के विरोध प्रदर्शन में118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल
दिल्ली में सोमवार को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने से हालात तनावपूर्ण हो गए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने उग्र और हिंसक व्यवहार किया, जिसके चलते 118 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए. करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है.
CJP Protest: अभिजीत दीपके का धरना आज भी जारी
जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके के समर्थकों का सुबह से ही जुटना शुरू हो गया है. सोमवार शाम प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. अभिजीत दीपके का धरना आज भी जारी है.
CJP Protest: जंतर-मंतर पर फिर जुटने लगे प्रदर्शनकारी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों का जज्बा कम नहीं हुआ है. बारिश के बीच मंगलवार सुबह से उनका जुटान फिर से शुरू हो गया है.
CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान का समय पूरा हो चुका- सौरव दास
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का समय पूरा हो चुका है और उन्हें जाना ही होगा. सवाल यह है कि कब जाएंगे? 12 साल में पहली बार, युवाओं के दबाव के कारण सरकार ने लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है. उन्होंने हमें चर्चा के लिए बुलाया. यह अपने आप में इस आंदोलन और विरोध की एक बड़ी जीत है. हमें भरोसा दिलाया गया है कि वे इस मामले पर चर्चा करेंगे और जल्द ही हमें जवाब देंगे.
CJP Protest: अब फैसला उन्हें करना है-सौरव दास
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी. नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, "हमने अपनी बात रख दी है. अब फैसला उन्हें करना है. उन्हें युवाओं को न्याय दिलाना होगा, हालांकि, आज पुलिस के जरिए उन्होंने जो बर्बरता दिखाई, उसे देखते हुए मुझे आशा कम लगती है.