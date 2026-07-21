संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही संसद में हंगामा देखने को मिला. सदन के अंदर विपक्ष के तीखे तेवर दिखे तो संसद के बाहर भी विरोध-प्रदर्शन की गूंज रही. NEET पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद और कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई जिसके चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई. सवाल है कि क्या मुद्दों पर बहस होगी या फिर हंगामे में ही पूरा सत्र बीतेगा? सोमवार को स्पीकर लगातार अपील करते रहे कि अपनी सीट पर बैठिए और नियमों के तहत चर्चा कीजिए लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा.नतीजा लोकसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी.राज्यसभा का भी यही हाल रहा.विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET पेपर लीक से लेकर छात्रों पर हुई सख्ती का मुद्दा उठाया और उसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष का आरोप है कि देश के बड़े मुद्दों पर जवाब देने से सरकार बच रही है.विपक्ष चाहता है कि सदन में तत्काल चर्चा हो.जवाबदेही तय हो और सरकार अपना पक्ष रखे. विपक्ष की अपनी दलील है लेकिन सरकार का कहना है कि बहस से कोई परहेज नहीं लेकिन सदन की कार्यवाही नियमों के तहत ही चलेगी.सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि संसद में सार्थक चर्चा होगी. अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. बिना नाम लिए राहुल गांधी और विपक्षी राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की राजनीति विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

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