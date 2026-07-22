बारिश में भीगे नोट लेकर पंप वाले से मदद मांगता रहा स्विगी बॉय, फिर अंकल ने जो किया वो देख सैल्यूट कर रहे लोग

Viral Video: मतलबी होती दुनिया के बीच कभी-कभी कुछ ऐसा घट जाता है, जो हमारा इंसानियत पर भरोसा दोबारा कायम कर देता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में शेयर की गई एक छोटी सी घटना इस वक्त इंटरनेट पर हर किसी की आंखें नम कर रही है. यह कहानी है एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जो तेज बारिश में भीगते हुए अपना फर्ज निभा रहा था.
जब पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने पैसे लेने से किया मना
भीगते-भागते वह स्विगी डिलीवरी बॉय पेट्रोल पंप पर पहुंचा ताकि अपनी बाइक में तेल डलवा सके. लेकिन किस्मत ने यहां उसका साथ नहीं दिया. बारिश की वजह से उसकी जेब में रखे नोट थोड़े गीले हो चुके थे. भारत पेट्रोल पंप की महिला अटेंडेंट ने उन गीले नोटों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया. निराश होकर डिलीवरी बॉय ने अटेंडेंट से मिन्नत की. उसने ये तक कहा कि वो थोड़ी देर में नोट बदलने वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके पास जो अभी फोन है उसमें UPI नहीं है. लेकिन नियम और पैसों की कड़वाहट के आगे उसकी ईमानदारी बेअसर दिख रही थी.
तभी पीछे खड़े अंकल जी ने बढ़ाया मदद का हाथ
तभी वहां पीछे खड़े एक अनजान व्यक्ति ने इस बेबसी को देखा और वो बिना कुछ सोचे आगे आए. उन्होंने कहा लाओ बेटा वो भीगा नोट मुझे दो. लड़के ने एक 50 रुपये का, एक 10 रुपये का भीगा नोट और 20 रुपये का सिक्का उन्हें दिया. इसके बाद अंकल ने पेट्रोल पंप अटेंडेंट से कहा कि लड़के की बाइक में 80 का पेट्रोल डाल दो, फिर मेरी बाइक में 220 का पेट्रोल डाल दो. मैं तुम्हें 300 रुपये दे दूंगा.
A delivery boy went to a petrol pump in the rain, but the attendant refused to accept his cash.— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) July 22, 2026
DELIVERY BOY: The money I have is a little wet. Keep this note for now. I'll come back later and exchange it.
MAN: Don't worry, Give it to me. I will pay for you. Fill ₹80 petrol in… pic.twitter.com/jKeKYzg1Vj
टेंशन मत लो! तुम आगे किसी और की मदद कर देना
यह सुनकर महिला अटेंडेंट पहले थोड़ा सोचने लगी और अंकल को कुछ समझाने लगी. तब उन्होंने कहा कि मैं समझ गया बेटा. तुम पेट्रोल डाल दो उसकी बाइक में. पैसे मैं दूंगा. यह सुनकर डिलीवरी बॉय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अंकल को थैंक्यू कहने लगा. इस पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, वो आज के समय में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है. उन्होंने कहा टेंशन मत लो. तुम आगे किसी और की मदद कर देना.
सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा वीडियो
एक्स पर 56 सेकंड का यह वीडियो लक्ष्य मेहता (@lakshaymehta08) नाम के यूजर ने 22 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे शेयर किया है, जिसे खबर लिखे जाने तक 18 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो को 37 लोगों ने रिट्वीट किया है, 303 लोगों ने लाइक किया है और 12 लोगों ने सेव किया है. हालांकि यूजर ने यह नहीं बताया है कि ये वीडियो कितना पुराना है और कहां का है. लेकिन अंकल की बाइक का नंबर UK का नजर आ रहा है.
ये भी पढ़ें:- दुबई सरकार का ऑफर, रिश्तेदारों को घर बुलाओ और 78 हजार रुपये के फ्री वाउचर पाओ
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं