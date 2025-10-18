'क्रिकेट जगत के लिए त्रासदी...' अफगान खिलाड़ियों के निधन पर ICC अध्यक्ष जय शाह का आया रिएक्शन

Jay Shah Reaction on Afghan cricketers: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने शनिवार को पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों में हुए हवाई हमले में मारे गए अफगानिस्तान के तीन होनहार क्रिकेटरों के निधन पर शोक व्यक्त किया है. शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें इन तीन क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की जान गंवानी पड़ी है. जय शाह ने एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से बेहद दुखी हूं. इन खिलाड़ियों के सपने मूर्खतापूर्ण हिंसा के कारण टूट गए.

अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर्स के निधन पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने एक्स पर पोस्ट किया,"मुझे तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से गहरा दुख हुआ है, जिनके सपने एक अर्थहीन हिंसक घटना से खत्म हो गए. ऐसी प्रतिभाशाली प्रतिभा की हानि न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है. हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस दिल दहला देने वाली क्षति का शोक मनाने वालों के साथ एकजुटता में खड़े हैं."

Deeply saddened by the loss of three young Afghan cricketers, Kabeer Agha, Sibghatullah, and Haroon, whose dreams were cut short by a senseless act of violence. The loss of such promising talent is a tragedy not just for Afghanistan but for the entire cricketing world. We stand… — Jay Shah (@JayShah) October 18, 2025

जय शाह के अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी तीनों अफगान खिलाड़ियों के निधन पर दुख जताया और और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है.

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा,"निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है. हम अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके दुख और क्षति में शामिल हैं."

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हाल ही में हुए हवाई हमले में तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की दुखद मौत पर बेहद दुख और स्तब्धता व्यक्त की है. क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया, जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने पसंदीदा खेल को खेलना था.

इससे पहले, अफगानिस्तान ने हवाई हमलों के प्रतिशोध में अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. एसीबी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस घटना की निंदा की और इसे पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक कायराना हमला बताया.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा,"अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायराना हमले में निशाना बनाया गया." एसीबी ने आगे कहा,"हमला अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है. शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करते हैं."

