Dhanteras 2025: सोना-चांदी ही नहीं झाड़ू समेत इन 10 चीजों को खरीदने से भी बरसता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद 

Dhanteras 2025 par kya kharide: हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन को खरीददारी के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है लेकिन यदि आप आज सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो इन 10 चीजों को खरीद कर भी धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं.

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन 10 सामान को खरीद कर लाने से बढ़ेगा धन, सुख और सौभाग्य
File Photo

Dhanteras 2025 Good luck Tips: हिंदू धर्म में पांच दिनों का प्रकाश उत्सव यानि दीपावली का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. इसकी शुरुआत हर साल कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि से होती है, जिसे धनतेरस कहते हैं. आज पूरे देश में धनतेरस का पर्व बहुत धूम-धाम से मनाया जा रहा है. यह पर्व भगवान धन्वंतरि की पूजा और शुभता को बढ़ाने वाली खरीददारी से जुड़ा हुआ है. हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन सोने-चांदी से लेकर अन्य सामान को खरीदने की परंपरा है, लेकिन यदि आपकी पाकेट सोना चांदी खरीदने की इजाजत नहीं दे रही है तो आप नीचे बताई गई 10 चीाजों को खरीद कर धन के देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं. 

1. झाड़ू

सनातन परंपरा में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर लाने और उसकी पूजा करने से पूरे साल शुभता और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए और उसकी पूजा घर के पास रखकर पूजन करना चाहिए. इसके बाद इसमें से एक मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए. 

2. धनिया

हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन खड़ी धनिया को खरीद कर लाना बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि दीपावली की रात को प्रदोष काल में गणेश-लक्ष्मी की पूजा करते समय इसे चढ़ाने से धन की देवी और शुभ-लाभ के देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पूरे साल अपनी कृपा बरसाते हैं. मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिया को खरीदने से धन में वृद्धि होती है. 

3. शंख

सनातन परंपरा में शंख को अत्यंत ही पवित्र वस्तु माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में शंख रहता है और उसकी पूजा होती है वहां कभी भी भूत, भय और दरिद्रता का वास नहीं होता है. चूंकि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई और माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी वहीं से हुआ है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है. यदि आपके घर में शंख नहीं है तो धनतेरस की शुभता को बढ़ाने के लिए आज आप इसे खरीदकर ला सकते हैं. 

4. गोमती चक्र

शंख की तरह दिवाली की पूजा में गोमती चक्र का बहुत ज्यादा माना गया है.  समुद्र में पाए जाने वाले इस पवित्र पत्थर को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन इसे घर पर लाने और दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाने से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

5. कौड़ी

हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत ही प्रिय है. ऐसे में आज उन्हें प्रसन्न करने के लिए बाजार से कौड़ी खरीद कर लाएं, लेकिन ध्यान रखें कि कौड़ी हमेशा पीले रंग की ही लेना चाहिए. अगर पीली कौड़ी न मिले तो आप उसे हल्दी या केसर से रंग कर ही दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाएं. 

6. लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति 

दिवाली की रात की जाने वाले लक्ष्मी-गणेश की विशेष पूजा के लिए धनतेरस के दिन ही उनकी मूर्ति खरीदने का विधान है. हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन बाजार से बैठे हुए गणेश जी और बैठी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति घर के लिए खरीद कर लानी चाहिए. ध्यान रखें कि मूर्ति टूटी हुई या फिर अधूरी न हो. यानि उसमें माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू और भगवान श्री गणेश जी की सवारी चूहा बना होना चाहिए. 

7. हल्दी की गांठ

हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है. यही कारण है कि इसका प्रयोग हर पूजा और शुभ कार्य में किसी न किसी रूप में होता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में हल्दी की गांठ लाने और उसे दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाने से पूरे साल घर में धन-धान्य और शुभता बनी रहती है. 

8. बताशा

मिठास बढ़ाने वाले बताशे को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन बताशा खरीद कर लाने और दिवाली की रात माता लक्ष्मी को अर्पित करने पर धन की देवी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आर्थिक दिक्कतों को दूर करके धन-धान्य प्रदान करती हैं. 

9. सुपारी

सनातन परंपरा में पूजा में सुपारी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. इसे हिंदू धर्म में गणपति का प्रतीक मानकर पूजा जाता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन सुपारी या फिर कहें सुपाड़ी को खरीदकर लाने से शुभता में वृद्धि होती है. इस सुपाड़ी को दिवाली की रात में की जाने वाली पूजा में विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए फिर उसे प्रसाद मान कर अपने धन स्थान पर रखना चाहिए. 

10. बर्तन 

हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हाथ में एक कुंभ में अमृत को लेकर हुआ था, जिसे सनातन परंपरा में बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है अमृत पात्र या फिर जल पात्र को इस दिन घर में लाने की परंपरा शुरु हुई होगी. ​तब से आज तक इस दिन बर्तन की खरीददारी को शुभ माना जाने लगा. हालांकि इस दिन तमाम तरह की धातु के आप बर्तन ले सकते हैं लेकिन लोहे के बर्तन को खरीदने से बचना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

