16 की उम्र में बनीं दंगल गर्ल, 19 में धर्म के लिए छोड़ा बॉलीवुड, 6 साल बाद किया शादी का ऐलान, लिखा- कुबूल है...

दगंल एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी कर ली है, जिसका ऐलान उन्होंने इंस्टाग्राम पर वापसी के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए की. जायरा ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर की, जिनके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- कुबूल हैx3. सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. शादी की तस्वीरों में न्यूली मैरिड कपल का चेहरा भले ही नजर नहीं आ रहा है. लेकिन दोनों की खुशी साफ झलक रही है. इस पोस्ट को खूब प्यार मिल रहा है.

कौन हैं जायरा वसीम

कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी जायरा वसीम के चेहरे पर उनकी कश्मीरी रंगत साफ दिखाई देती है. जायरा वसीम के माता पिता दोनों नौकरी पेशा रहे हैं, लेकिन जायरा वसीम तो बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थीं. उन्हें साल 2015 में आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में काम करने का मौका मिला. उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल थीं, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म भी थी. इसके बाद जायरा वसीम द सीक्रेट सुपरस्टार में भी लीड रोल में ही दिखाई दीं. साल 2019 में जायरा वसीम द स्काय इस पिंक नाम की मूवी में नजर आईं.

19 में लिया एक्टिंग से सन्यांस

जायरा वसीम ने साल 2019 में एक्टिंग को अलविदा कहते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह क्षेत्र निश्चित तौर पर मेरे लिए ढेर सारा प्यार, सहयोग और सरहाना लेकर आया लेकिन साथ ही इसने मुझे अज्ञानता के रास्ते पर धकेल दिया क्योंकि मैं चुपचाप और अनजाने में ‘ईमान' के रास्ते से भटक गई थी. चूंकि मैं लगातार मेरे 'ईमान' के बीच आने वाले माहौल में काम कर रही थी, मेरे धर्म के साथ मेरा रिश्ता खतरे में पड़ गया था.'

इस पोस्ट के दो साल बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर हिजाब पहने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे काफी ट्रोल किया गया. लेकिन एक्ट्रेस ने इसका करारा जवाब दिया था, जो काफी वायरल हुआ था. वहीं अब जायरा वसीम की शादी की खबर ने फैंस को चौंका दिया है.