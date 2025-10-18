विज्ञापन
अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो... राजनाथ सिंह ने क्यों दी ये चेतावनी

राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी.
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी.
  • उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सैन्य क्षमता और विश्वसनीयता का प्रतीक है और तीनों सेनाओं की रीढ़ है.
  • राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत का सफल प्रदर्शन बताया और विरोधियों को चेतावनी दी.
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है. जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, वो ब्रह्मोस से क्या कर सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. बता दें कि रक्षा मंत्री ने ये बात ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी में कही.

ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक

राजनाथ सिंह इस दौरान ब्रह्मोस की क्षमता और उसकी विश्वसनीयता पर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मोस की चर्चा होती है, तो सभी के जहन में विश्वसनीयता का अहसास होता है. ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक है. यह मिसाइल भारतीय वायुसेना, नेवी और थल सेना की रीढ़ है.

विरोधी अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे

राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का प्रैक्टिकल करके दिखाया है. हमारे विरोधी अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था. बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने ब्रह्मोस की क्षमता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी डे डाली.

भारत के संकल्प को मिलेगी नई ऊर्जा 

बता दें कि  ब्रह्मोस मिसाइलें न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि इससे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प को एक नयी ऊर्जा भी मिलेगी. राजनाथ सिंह ने कहा, "मेरी लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है आज लखनऊ में ब्रह्मोस स्टेट ऑफ आर्ट बूस्टर इमारत का उद्घाटन हो रहा है.आज का दिन यूपी और लखनऊ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है.

