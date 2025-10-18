अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो... राजनाथ सिंह ने क्यों दी ये चेतावनी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है. जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, वो ब्रह्मोस से क्या कर सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है. बता दें कि रक्षा मंत्री ने ये बात ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी में कही.

ये भी पढ़ें- लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलने लगीं बोगियां

ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक

राजनाथ सिंह इस दौरान ब्रह्मोस की क्षमता और उसकी विश्वसनीयता पर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मोस की चर्चा होती है, तो सभी के जहन में विश्वसनीयता का अहसास होता है. ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक है. यह मिसाइल भारतीय वायुसेना, नेवी और थल सेना की रीढ़ है.

#WATCH लखनऊ | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो बस एक ट्रेलर था। लेकिन उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो मुझे इस बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आप खुद समझदार है..." pic.twitter.com/AdMjBfimbM — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2025

विरोधी अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे

राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का प्रैक्टिकल करके दिखाया है. हमारे विरोधी अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे. उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था. बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने ब्रह्मोस की क्षमता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी डे डाली.

भारत के संकल्प को मिलेगी नई ऊर्जा

बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइलें न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि इससे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प को एक नयी ऊर्जा भी मिलेगी. राजनाथ सिंह ने कहा, "मेरी लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है आज लखनऊ में ब्रह्मोस स्टेट ऑफ आर्ट बूस्टर इमारत का उद्घाटन हो रहा है.आज का दिन यूपी और लखनऊ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है.