Womens World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने किया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई, अब इन 6 टीमों के बीच रेस, ऐसा है पूरा समीकरण

- न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.
- इस मैच के रद्द होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने महिला वनडे वर्ल्ड के सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया.
- रेस में अब इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड हैं. जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान बाहर होने के कगार पर हैं.
ICC Womens World Cup 2025 After Australia South Africa Also Qualified for Semi-Final : कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप का 19वां मैच बारिश के कारण रद्द किया गया. इस मैच के रद्द होते ही दक्षिण अफ्रीका का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो गया. अब दो स्थानों के लिए 6 टीमों के बीच जंग होगी. बता दें, ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका बाहर होने की कगार पर हैं. हालांकि, वो तकनीकि तौर पर अभी भी रेस में बनी हुई हैं. यह मौजूदा वर्ल्ड कप में कोलंबो में चौथा मैच रहा, जो बारिश के कारण रद्द किया गया.
ऐसा है प्वॉइंट्स टेबल का हाल
ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों में 4 जीत के साथ 9 अंक हैं और वो सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है. जबकि दक्षिण अफ्रीका के 5 मैचों में 4 जीत और एक हार के बाद 8 अंक हैं और उसने भी अब सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इसके बाद लिस्ट में इंग्लैंड है. इंग्लैंड के 4 मैचों में 3 जीत के बाद 7 अंक हैं. जबकि टीम इंडिया चौथे स्थान पर है.
भारत के 4 मैचों में 2 जीत और दो हार के बाद 4 अंक हैं. वहीं न्यूजीलैंड के 5 मैचों में 4 अंक हैं. जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के 5-5 मैचों में 2-2 अंक हैं. बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़े हैं.
ऐसा है समीकरण
भारत के तीन मैच बाकी हैं और वो अधिकतम 10 अंकों तक पहुंच सकता है. टीम इंडिया अगर अपने बचे सभी मैच जीत जाती है तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. भारत एक मैच हारता भी है तो भी उसके क्वालीफाई करने के चांस होंगे. जबकि इंग्लैंड के सात अंक हैं और एक जीत उसे सेमीफाइनल का टिकट दे देगी. इंग्लैंड का एक मैच यहां से बारिश के कारण रद्द भी होता है तो उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा.
मुश्किलें न्यूजीलैंड के लिए हैं. न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीतकर अधिकतम 8 अंकों तक पहुंच पाएगा. ऐसे में उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे. न्यूजीलैंड को 23 अक्टूबर को भारत और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है. न्यूजीलैंड अगर एक मैच हार जाता है तो उसे उम्मीद करनी होगी कि भारत भी कम से कम 6 अंक हासिल करें. ऐसे में बेहतर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकती है.
बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़े हैं. हालांकि, तकनीकि तौर पर वह रेस में है, लेकिन सेमीफाइनल के टिकट के लिए उन्हें अपने बचे बाकी मैच को जीतने ही होंगे, साथ ही भाग्य का साथ भी चाहिए होगा. क्योंकि तीनों टीमें अधिकतम 6 अंकों तक पहुंच सकती है.
