T20 World Cup: जसप्रीत बुमराह vs शाहीन अफरीदी, जानें टी20 में किसका रिकॉर्ड है दमदार

Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब अधिक समय बचा नहीं है. टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और उसकी कोशिश अपने खिताब का बचाव करने की होगी. भारतीय टीम में जहां अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज भी. मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसका बीते टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी खराब रहा था. पाकिस्तान ने बीते दो सालों में युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और एक युवा नई टीम खड़ी की है. इस टीम में शाहीन है. पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में प्रस्तावित हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में नई गेंद से सबसे अधिक विकेट लेने वाले में शाहीन तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने शुरुआती दो ओवरों में 88 मैचों में 114 विकेट लिए हैं, जबकि बुमराह ने 49 मैचों में 65 विकेट झटके हैं. शुरुआती ओवरों में बुमराह की इकॉनमी 6.38 की होती है जबकि स्ट्राइक रेट 16.58 का. बुमराह इस दौरान 10 ओवर मेंडन फेंक चुके हैं. शाहीन के विकेट भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनकी इकॉनमी 7.69 की है, जो बुमराह से अधिक है.

बात अगर डेथ ओवर में करें को बुमराह और शाहीन के आंकड़ों में अधिक अंतर हैं नहीं. बुमराह ने इस दौरान 49 विकेट झटके हैं और शाहीन ने 51. लेकिन अंतर दोनों की इकॉनमी में अधिक है. डेथ ओवरों में बुमराह की इकॉनमी 6.97 की है, जबकि शाहीन की 8.5 की है. बात अगर बाउंड्री की करें तो बुमराह को 56 चौके लगे हैं और 18 छक्के, जबकि शाहीन को 76 चौक और 28 छक्के. यह अंतर साफ है कि बुमराह शुरुआती ओवर और डेथ ओवर दोनों में घातक हैं.

जसप्रीत बुमराह आंकड़े शाहीन अफरीदी 83 पारी 97 107 विकेट 126 18.28 बॉलिंग औसत 21.50 6.44 इकॉनमी 7.72 17 बॉलिंग स्ट्राइक रेट 16.60 3/7 बेस्ट फिगर 4/22

बुमराह और शाहीन के विकटों में अधिक अंतर नहीं है. लेकिन दोनों की इकॉनमी उन्हें एक दूसरे के अलग करती है. दोनों ही अपने-अपने देशों के स्ट्राइक गेंदबाज हैं और फिलहाल बाइलेट्रेल सीरीज में खेल रहे हैं. जहां बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक्शन में दिखे, वहीं शाहीन चोट से वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक्शन में हैं. देखना दिलचस्प होगा कि दोनों इस वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

