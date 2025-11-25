विज्ञापन
IND vs SA: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000+ गेंदें करने वाले भारत के 6 तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

IND vs SA, Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने टेस्ट मे ऐसा कमाल करके दुनिया को चौंका कर रख दिया है.

  • जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक गेंदें फेंकने वाले भारत के छठे तेज गेंदबाज बन गए हैं
  • बुमराह ने अब तक 99 पारियों में कुल 10,013 गेंदें फेंककर यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है
  • भारत के सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज कपिल देव हैं, जिन्होंने 27,740 गेंदें फेंकी हैं
Jasprit Bumrah created history: जसप्रीत बुमराह  ने दूसरे टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया. बुमराह ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. बुमराह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 10,000+ गेंदें  करने वाले भारत के छठे तेज गेंदबाज बन गए हैं तो वहीं, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 गेंदें फेंकने वाले 17वें भारतीय गेंदबाज हैं. बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 10,000 गेंदें फेंकने वाले 130वें गेंदबाज हैं, टेस्ट में ऐसा कमाल करने वाले बुमराह दुनिया के 75वें तेज गेंदबाज हैं. बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में पहली गेंद एबी डिविलियर्स को फेंकी थी तो वहीं, 10000वीें गेंद एडम मार्क्रम को फेंकी है. दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के रहे हैं. 

कपिल देव के नाम भारत की ओर से बतौर तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा गेंदें करने का महारिकॉर्ड कपिल देव के नाम है, कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 227 पारी में 27,740 गेंदें फेंकी है. 

Photo Credit: @X(Twitter)

इस मामले में दूसरे नंबर पर इशांत शर्मा हैं, इशांत ने अपने टेस्ट करियर में 188 पारी में गेंदबाजी करते हुए 19,160 गेंदें करने का कमाल किया है. वहीं, तीसरे नंबर पर जहीर खान हैं. जहीर खान ने 165 पारी में 18,785 गेंदें की है. इसके बाद नंबर आता है, जवागल श्रीनाथ का. पूर्व तेज गेंदबाज ने टेस्ट में 121 पारियों के दौरान कुल 15,104 गेंदें की है. 

वहीं, इसके बाद पांचवें नंबर पर मोहम्मद सिराज हैं. सिराज ने अबतक 122 पारी में कुल 11,515 गेंदें फेंकी है. छठे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने अबतक 99 पारियों में 10013 गेंदें टेस्ट में फेंक चुके हैं. 

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का वर्ल्ड रिकर्ड मुरलीधरन के नाम है. मुरली ने टेस्ट करियर में 230 पारी में 44039 गेंदें फेंकी है. दूसरे नंबर पर इस मामले में अनिल कुंबले हैं, कुंबले ने टेस्ट करियर में 236 पारी में 40850 गेंदें फेंकी है. शेन वार्न इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. वार्न ने 273 पारी में 40705 गेंदें टेस्ट में फेंकी थी. 

तेज गेंदबाज के तौर पर टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंदें इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने फेंकी है. एंडरसन ने 350 पारी में कुल 40037 गेंदें फेंकने का कमाल किया है. 

नोट- यह रिकॉर्ड भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल तक का है.

Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India Vs South Africa 2025 India, Cricket, Ramlal Nikhanj Kapil Dev, Mohammed Siraj
