भारत के खिलाफ टी-20 मैच के लिए जापान टीम घोषित, शेन वार्न से खास कनेक्शन रखने वाला गेंदबाज भी शामिल

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी-20 मैच खेलने के लिए जापान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. भारत और जापान की टीम 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक टी-20 मैच खेलेगी. जापान के लिए अब तक सबसे ज़्यादा T20I रन बनाने वाले केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग टीम की कप्तानी करेंगे. इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब टीम के दो अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

एशियन गेम्स की तैयारी के तहत, टीम ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है जो आईसीसी नियमों के तहत टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तो योग्य हैं, लेकिन एशियाई खेलों के नियमों के तहत योग्य नहीं हैं. इसका मतलब है कि घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले उभरते हुए स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर जेक कुसुदा-नायरन को टीम में जगह मिली है. साथ ही, सुयोशी ताकाडा की भी वापसी हुई है, जिन्होंने पहली बार 2013 में ICC ईस्ट एशिया-पैसिफ़िक T20 चैंपियनशिप में जापान का प्रतिनिधित्व किया था.

टीम में वतारू मियाउची और मकोतो तनियामा भी शामिल हैं, जो क्रिकेट 'बुकात्सु' (स्कूल क्लब) प्रोग्राम वाले जापानी स्कूलों के छात्र रहे हैं. लेग-स्पिनर तनियामा, जिन्होंने YouTube पर शेन वॉर्न के वीडियो देखकर अपना बॉलिंग एक्शन सीखा था, ऑस्ट्रेलिया के इस महान खिलाड़ी के सम्मान में जर्सी नंबर 23 पहनते हैं. वह सभी पाथवे और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जापान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी हैं.



जापान टीम (भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I)

केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान)

चार्ली हारा-हिंजे

बेंजामिन इतो-डेविस

एलेस्टर काडोवाकी-फ्लेमिंग

कोहेई कुबोटा

जेक कुसुदा-नैरन

वतारू मियाउची (विकेटकीपर)

रेओ सकुरानो-थॉमस

एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर)

शोमा सुगाया-स्लेटर

डेक्लन सुजुकी-मैककॉम्ब

त्सुयोशी ताकादा

इब्राहिम ताकाहाशी

मकोतो तनियामा (यू- ट्यूब पर शेन वार्न के वीडियो देखकर सीखी गेंदबाजी)

लैकलन यामामोटो-लेक

ये भी पढ़ें- दलीप ट्रॉफी इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 विकेटकीपर, ईशान किशन बने नंबर-1

ये भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी ओपनर, ईशान किशन नंबर 6 पर, अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11

ये भी पढ़ें- ईशान किशन नंबर 2, यशस्वी जायसवाल नंबर 3, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 8 बल्लेबाज

ये भी पढ़ें- नंबर 2 पर नीरज चोपड़ा, रुमेश नंबर-1, डायमंड लीग जीतने वाले एशिया के टॉप-5 जैवलिन थ्रोअर्स में किसने फेंका सबसे दूर भाला?