रुमेश नंबर-1, नीरज नंबर-2, डायमंड लीग जीतने वाले एशिया के टॉप 5 जैवलिन थ्रोअर में किसने फेंका सबसे दूर भाला

श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे उन एशियाई जेवलिन थ्रोअर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने का कमाल कर दिखाया है. पथिरागे ने फाइनल में 92.62 मीटर का थ्रो किया जो डायमंड लीग जीतने वाले एशिया के जैवलिन थ्रोअर में फेंका गया सबसे दूर भाला का रिकॉर्ड है. यानी थरंगा डायमंड लीग के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले एशिया जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं.

इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने 90.23 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ दूसरा स्थान हासिल की है. नीरज ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर दूर भाला फेंक कर डायमंड लीग का खिताब जीता था. ऐसा कर नीरज उन कुछ एशियाई एथलीटों में से एक बन गए हैं जिन्होंने 90-मीटर का आंकड़ा पार किया है.

महिलाओं की जैवलिन में, जापान की हारुका कितागुची, जो दो बार की डायमंड लीग चैंपियन हैं, उका पर्सनल बेस्ट 67 मीटर से ज्यादा है, जबकि चीन की ल्यू हुईहुई एक और एशियाई स्टार हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है. साथ मिलकर, वे एशियाई एथलीटों का एक एलीट ग्रुप बनाते हैं जिन्होंने डायमंड लीग स्टेज जीता है.

पथिरगे की तेजी से तरक्की और रिकॉर्ड तोड़ने वाले थ्रो ने एशियाई जैवलिन में एक नया आयाम जोड़ा है, एक ऐसा खेल जिस पर लंबे समय से नीरज चोपड़ा का दबदबा रहा है. दोनों एथलीट वर्ल्ड-क्लास दूरी तय कर रहे हैं, जिससे एशियन जेवलिन थ्रो ग्लोबल एथलेटिक्स सर्किट में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, अब सबकी नजर एशियन गेम्स पर है.

एशिया के 5 डायमंड लीग चैंपियन जैवलिन थ्रोअर (पर्सनल बेस्ट के आधार पर)

रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) – 92.62 मीटर नीरज चोपड़ा (भारत) – 90.23 मीटर हारुका कितागुची (जापान) – 67.38 मीटर (महिला जैवलिन) ल्यु हुईहुई (चीन) – 67.98 मीटर (महिला जैवलिन) हारुका कितागुची (जापान) – 2024 डायमंड लीग चैंपियन (वही खिलाड़ी, दूसरा खिताब)

इस लिस्ट में महिला और पुरुष जैवलिन थ्रोअर को शामिल किया गया है.बता दें कि पाकिस्तान के अरशद नदीम अबतक एक बार फिर डायमंड लीग का खिताब नहीं जीत पाए हैं.

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