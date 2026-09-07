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ईशान किशन नंबर 2, यशस्वी जायसवाल नंबर 3, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 8 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दोहरा शतक जमाकर इतिहास रच दिया है. ईशान ने 270 रन की पारी 334 गेंद पर खेली है.

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ईशान किशन नंबर 2, यशस्वी जायसवाल नंबर 3, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 8 बल्लेबाज
ईशान किशन का दोहरा शतक, खेली 270 रन की पारी

ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जमाने में सफल रहे. ईशान ने 270 रनों की पारी खेली, अपनी पारी में ईशान ने 334 गेंद का सामना किया और इस ऐतिहासिक पारी में 30 चौके और 7 छक्के लगाए, ईशान की पारी के दम पर ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का स्कोर बनाने में सफलता हासिल की.  ईशान किशन अब दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक ठोकने वाले 8वें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले रमन लांबा, यशस्वी जायसवाल, चेतेश्वर पुजारा, अंशुमन गायकवाड़, यूसुफ पठान औऱ मंसूर अली खान पटौदी ने दलीप टॉफी के फाइनल में दोहरा तक लगाने का कमाल किया था.

अब इस लिस्ट में ईशान किशन का नाम भी जुड़ गया है. बता दें कि दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रमन लांबा के नाम है जिन्होंने 1987 में 320 रन की पारी खेली थी, वहीं इस मामले में ईशान दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

ईशान किशन का ऐतिहासिक कारनामा, 250 रन बनाकर हुए रिटायरहर्ट

वहीं, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ईशान 270 रन की पारी के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं.. इस मामले में पहले नंबर पर रमन लांबा,हैं जिन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 320 रन की पारी खेली थी. रमन लांबा दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर अब ईशान किशन हैं जिन्होंने फाइनल में ईस्ट जोन की पहली पारी में 270 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर ़यशस्वी जायसवाल हैं जिनके नाम 265 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. चौथे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं जिनके नाम दलीप ट्रॉफी फाइनल में 256 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अवावा नंबर 5 अजीत वाडेकर हैं जिन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 229 रन की पारी खेली थी. 

दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर

  • रमन लांबा (नॉर्थ ज़ोन) – 320 रन 
  • ईशान किशन 270 रन
  • यशस्वी जायसवाल -265 रन
  • चेतेश्वर पुजारा- 256 रन
  • अजीत वाडेकर- 229 रन
  • अंशुमन गायकवाड़- 216 रन
  • यूसुफ पठान- 210 नाबाद रन
  • मंसूर अली खान पटौदी- 200 रन

फाइनल में ईशान ने अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान शिखर मोहन के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन, फिर कुमार कुशाग्र के साथ 230 रन की साझेदारी की, इसके अलावा अनुकूल रॉय के मिलकर ये खबर लिखे जाने तक 116 रन की साझेदारी कर ली है. ईशान की बल्लेबाजी ने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. 

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