ईशान किशन ने पलट दिया इतिहास का पन्ना, दिलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, ये खिलाड़ी नंबर 1

चेन्नई में 270 रन की धमाकेदार पारी खेलकर ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई. वह दिलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि पहले स्थान पर अब भी रमन लांबा का नाम दर्ज है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने यादगार बल्लेबाजी करते हुए 270 रन की विशाल पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 30 चौके और 7 छक्के लगाए. उनकी इस पारी ने न सिर्फ ईस्ट जोन को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास में खास पहचान भी दिला दी.

रैंक बल्लेबाज स्कोर टीम सीजन 1 रमन लांबा 320 नार्थ जोन 1987-88 2 ईशान किशन 270* ईस्ट जोन 2026 3 यशस्वी जायसवाल 265 वेस्ट जोन 2022-23 4 चेतेश्वर पुजारा 256 इंडिया ब्लू 2016-17 5 अंशुमान गायकवाड़ 216 वेस्ट जोन 1987-88

ईशान दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले ईस्ट जोन के तीसरे बल्लेबाज बने. इससे पहले अरुण लाल और सबा करीम यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे. साथ ही वह टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दोहरा शतक जड़ने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज भी बन गए.

ईशान की 270 रन की पारी अब दिलीप ट्रॉफी फाइनल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी बन गई है. इस सूची में सबसे ऊपर रमन लांबा हैं, जिन्होंने 1987-88 सीजन में नार्थ जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ 320 रन बनाए थे. यह अब तक फाइनल में लगाया गया इकलौता तिहरा शतक भी है.