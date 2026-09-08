मुंबई: मुंबई कोस्टल रोड टनल के अंदर लग्जरी स्पोर्ट्स कारों से एक बार फिर लोगों की जान को खतरे में डाला गया. टनल के अंदर इन सुपर कार को हाईस्पीड में दौड़ाया गया. पुलिस ने इस मामले में छह अज्ञात ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामला 3 सितंबर की रात करीब 11.15 बजे मरीन ड्राइव के पास कोस्टल रोड के साउथबाउंस हिस्से की है. तेज रफ्तार से चलाने और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में FIR दर्ज की गई है.
Lamborghini, BMWs Caught Racing Inside Mumbai Tunnel, Police Act pic.twitter.com/dqUpnMIOda— NDTV (@ndtv) September 7, 2026
शिकायत के मुताबिक, छह से सात ड्राइवर कथित तौर पर तेजी से और लापरवाही से गाड़ियां चला रहे थे. वायरल वीडियो में लाल और पीले रंग की कई लग्ज़री स्पोर्ट्स कारें उस रास्ते पर दूसरी गाड़ियों के बगल से तेजी से गुज़रती हुई दिखाई दे रही हैं. पुलिस ने कहा कि इस तरह गाड़ी चलाने से लोगों की जान और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा था. इस मामले में 4 सितंबर को केस दर्ज किया गया. यह मामला BNS की धारा 281 और 125 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत दर्ज किया गया.
अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी
यह FIR पुलिस हेड कॉन्स्टेबल सतीश निवृत्ति सांगले की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई. हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने घटना में शामिल वाहनों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें जब्त करने की उम्मीद है.
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