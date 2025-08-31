विज्ञापन
'वह दूसरों से बिल्कुल अलग थे... ' जेम्स एंडरसन ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान गेंदबाज

James Anderson react on Wasim Akram

'वह दूसरों से बिल्कुल अलग थे... ' जेम्स एंडरसन ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान गेंदबाज
James Anderson Bis Statement on Wasim Akram
  • एंडरसन ने वसीम अकरम को दुनिया का सबसे महान गेंदबाज करार दिया है
  • वसीम अकरम ने रिवर्स स्विंग तकनीक को उस समय अपनाया जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे
  • अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में 414 और वनडे में 502 विकेट लेकर अपने करियर में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है
James Anderson on Wasim Akram : इंग्लैंड के सबसे महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी गेंदबाजी को देखकर काफी कुछ सीखा है. एंडरसन ने स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उस गेंदबाज के बारे में खुलाला किया. एंडरसन ने माना है कि वसीम अकरम उनके लिए वह गेंदबाज थे जिनकी गेंदबाजी को देखकर उन्होंने काफी कुछ सीखा है. एंडरसन ने वसीम अकरम को दुनिया का सबसे महान गेंदबाज करार दिया है. 

एंडरसन ने अकरम  (Wasim Akram) को लेकर कहा, " मुझे लगता है कि मैंने बचपन में वसीम अकरम को बहुत देखा था, जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, लंकाशायर के लिए खेलते थे. और यह सिर्फ़ नई गेंद से स्विंग नहीं थी.. उन्होंने रिवर्स स्विंग तब की थी जब बहुत से लोग रिवर्स स्विंग के बारे में जानते भी नहीं थे. मैंने उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखा है. मैं सिर्फ़ 10 साल का था, यह 1992 का विश्व कप फ़ाइनल था, जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था और वह दूसरों से अलग चीज़ें करते थे.. वह राउंड द विकेट गेंदबाज़ी करते थे".

पूर्व इंग्लिश दिग्गज गेंदबाज ने ये भी कहा कि, जिस तरह से वसीम अकरम अपनी गेंदों से स्विंग कराते थे वह असामान्य सी बात लगती थी. जेम्स एंडरसन ने कहा, "दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को वो अपनी  गेंद को उनसे दूर स्विंग कराते थे, जो कि असामान्य सी बात थी.  उन्होंने बस यही सोचा कि आप कुछ भी कर सकते हैं और वह जो कर रहे थे वह वाकई मज़ेदार लग रहा था.  उन्हें विश्व कप जीतने में बहुत मज़ा आ रहा था.  मुझे लगता है कि मेरे लिए यही वह था जो मैंने उनसे सीखा. मेरे लिए वह महान गेंदबाज थे."

वसीम अकरम को दुनिया का सबसे महान तेज गेंदबाज माना जाता है. अकरम ने (Wasim Akram - Cricket Player Pakistan) अपने करियर में 104 टेस्ट मैच खेलकर कुल 414 विकेट लिए हैं. वहीं, वनडे में उनके नाम 502 विकेट दर्ज है. वसीम अकरम स्विंग गेंद करने में माहिर थे. यही कारण है कि उन्हें 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से भी जाना जाता है.

James Michael Anderson, Wasim Akram, Cricket
