सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को दी मात, ऐसे रोमांचक टाई छूटा था मैच, डिटेल रिपोर्ट

India vs Sri Lanka: निर्धारित ओवरों में दोनों ही टीमों ने 203 रन बनाए और मैच टाई हो गया

India vs Sri Lanka, Super Fours: फाइनल से पहले संजू सैमसन और तिलक वर्मा का प्रदर्शन एक अच्छा पॉजिटिव रहा

India vs Sri Lanka: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप में शुक्रवार को सुपर-4 राउंड ( Super 4 round)  के आखिरी मैच काफी रोमांचक हुआ, जिसमें भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हरा दिया. इससे पहले मुकाबला टाई पर छूटा. टीम इंडिया से जीत के लिए 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम ने भी कोटे के 20 ओवरों में इतने ही रन बनाए. इस तरह मैच टाई हुआ और अब इसका फैसला सुपर ओवर के जरिए हुआ. श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 12 रन बनाने थे. और हर्षित राणा के फेंके ओवर की पांचवीं गेंद पर दसुन शनाका ने शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से चौका जड़ा. अब आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी, लेकिन इस गेंद पर शनाका लांग-ऑन से दो ही रन निकाल सके और मैच टाई हो गया. श्रीलंका पारी का कोटा खत्म होने पर श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 202 रन बनाए. 

सुपर ओवर: 

भारत के लिए पारी शुरू करने कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे. और सूर्यकुमार ने हसारंगा की पहली ही गेंद को कवर से बैकफुट पंच से 3 रन लेते हुए पहली ही गेंद पर मैच जीत लिया. 

सुपर ओवर: श्रीलंका पारी 2 रन पर सिमटी

श्रीलंका की पारी पारी 5 गेंदों के भीतर 2 रन रन पर ही सिमट गई. नियम के अनुसार दो विकेट गिरने पर पारी खत्म मान  ली जाती है. पहली गेंद पर कुसल मेंडिस आउट हुआ, तो पांचवीं गेंद पर दसुन शनाका चलते बने, तो श्रीलंकाआई पारी 2 रन पर सिमट गई और भारत को 3 लक्ष्य सुपर ओवर में मिला. अर्शदीप को फेंके ओवर में 2 विकेट मिले.
 

पथुन निसानका का तूफानी शतक

श्रीलंका ओपनर एक छोर पर लोहा लेते रहे. और उन्होंने अर्शदीप के फेंके 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से छक्का जड़ते हुए शतक पूरा किया. पथुम ने 52 गेंदों पर 7 चौकों और 6 छक्कों से ऐसा प्रचंड शतक बनाया, जो फैंस को हमेशा याद रहेगा. पथुम ने पहले कुसल परेरा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 127 रन की बहुत ही अहम साझेदारी निभाई, तो फिर लगे झटकों के बाद लंकाई टीम को आखिर तक होड़ में बनाए ऱखा. 


खराब शुरुआत, लेकिन दमदार पावर-प्ले

श्रीलंका की शुरुआत खराब रही, जब कुसल मेंडिंस को हार्दिक पांड्या ने चौथी ही गेंद पर गिल के हाथों पहली स्लिप में लपकवा कर जोर का झटका दिया, लेकिन इसके बाद पथुम निसानका () और कुसल परेरा () ने बेहतरीन 'पावर-प्ले' दिखाया. अर्शदीप के दूसरे ओवर में 11 रन लेने के बाद तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा के ओवर में इन दोनों ने 12 रन बनाए. और सूर्या ने फिर से राणा को एक और ओवर थमाने की गलती की, तो इस बार निसानका ने दो छक्के और 1 चौके से 16 रन बटोर डाले. नतीजा यह रहा कि श्रीलंका ने शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट पर 72 रन बना डाले. यह प्रदर्शन टूर्नामेंट में उसका भारत के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ पावर-प्ले स्कोर रहा.

पहली पाली: भारत ने एशिया कप में रचा इतिहास

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर-4 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य दिया है. मौजूदा टूर्नामेंट में पहली बार किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है. जबकि एशिया कप के टी20 फॉर्मेट के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. एशिया कप में सबसे बड़ा स्कोर करने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के ही नाम है, जिन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए थे. भारत पहली टीम है जिसने एशिया कप में दो बार 200 का आंकड़ा पार किया है.

अभिषेक ने फिर दिलाई तूफानी शुरुआत

श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन इसके बाद अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर पावरप्ले में 71 रन जोड़े. प्रचंड फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस मैच में भी तूफानी बल्लेबाजी की और लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया. अभिषेक ने महज 22 गेंदों में अर्द्धशतक लगाया. 

सूर्या फिर सस्ते में निपटे

हालांकि, पावरप्ले के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव आउट हुए. सूर्या की खराब फॉर्म का सिलसिला भी जारी रहा. सूर्या 13 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए. अभिषेक और सूर्या के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई. भारत को तीसरा झटका अभिषेक के रूप में लगा, जिन्होंने 31 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 61 रन की तूफानी पारी खेली. 

तिलक- संजू ने दिखाया दम

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अच्छे टच में दिखे. सैमसन ने 23 गेंद पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 39 रन की पारी खेली. रन गति बढ़ाने की कोशिश में वह अपना विकेट गंवा बैठे. संजू और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 66 रन जोड़े. हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चला. वह 2 रन बनाकर आउट हुए. 

तिलक वर्मा दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे. तिलक 34 गेंद पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे. अक्षर पटेल ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. अक्षर 15 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे. पटेल और तिलक के बीच 23 गेंद पर 40 रन की साझेदारी हुई. भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए. श्रीलंका के लिए महिश तिक्षाणा, दुश्मंथा चमीरा, वानिंदु हसरंगा, दासुन शनाका और कप्तान असलांका ने 1-1 विकेट लिए.

