बजट 250 करोड़, पहले ही दिन 150 करोड़ पार की ओपनिंग! 2025 की इस फिल्म के आगे कुली और छावा भी हुई फेल

साउथ के स्टार पवन कल्याण हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फिल्म दे कॉल हिम ओजी सिनेमाघरों पर 25 सितंबर को रिलीज हुई है. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है. इमरान और पवन कल्याण ने मिलकर बवाल काट दिया है. ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. पहले ही दिन इतनी कमाई कर ली है कि कुली, छावा सभी को पीछे छोड़ दिया है. वर्ल्डवाइड ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. आइए आपको फिल्म के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

पहले दिन की इतनी कमाई

पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन इंडिया में 70 करोड़ का कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 20.25 करोड़ पेड प्रीव्यू से कमा लिए थे जो बुधवार की शाम हो हुआ था. जिसके बाद फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 90.25 करोड़ हो गया है. वहीं खबरें हैं कि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के करीब कमाई कर ली है. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ बताया गया है.



छावा-कुली को छोड़ा पीछे

दे कॉल हिम ओजी ने पहले दिन 90 करोड़ का कलेक्शन करके ओपनिंग डे पर ही रजनीकांत की कुली (65 करोड़), विक्की कौशल की छावा (31 करोड़) और अहान पांडे की सैयारा (21.5 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. दे कॉल हिम ओजी इतना बवाल काट देगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था. इमरान हाशमी इस फिल्म से तेलुगू इंडस्ट्री में छा गए हैं. पवन कल्याण की फिल्म जैसी कमाई कर रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये पहले वीकेंड पर ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और दो दिन में ही अपना बजट पूरा करके खूब प्रॉफिट करने वाली है.