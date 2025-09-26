IND vs SL LIVE Updates, Asia Cup 2025: दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा है. गिल 4 रन बनाकर आउट हुए. बता दें, श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका जहां एक बदलाव के साथ उतरी है तो वहीं टीम इंडिया ने दो बदलाव किया है. बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया गया है और उनकी जगह टीम में हर्षित राणा और अर्शदीप आए हैं. भारत पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है जबकि श्रीलंका बाहर है. ऐसे में यह मुकाबला बस औपचारिकता भर है. हालांकि, टीम इंडिया अपना अजेय अभियान जारी रखना चाहेगी. टीम इंडिया की कोशिश इसके अलावा बैटिंग पोजिशन को लेकर अपने सवाल जवाब तलाशने की होगी. दूसरी ओर श्रीलंका की कोशिश जीत के साथ अपने एशिया कप अभियान को खत्म करने की होगी. (Live Scorecard)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर हैं दोनों टीमें

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा

