IND vs SL LIVE Updates, Asia Cup 2025: दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा है. गिल 4 रन बनाकर आउट हुए. बता दें, श्रीलंका ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका जहां एक बदलाव के साथ उतरी है तो वहीं टीम इंडिया ने दो बदलाव किया है. बुमराह और शिवम दुबे को आराम दिया गया है और उनकी जगह टीम में हर्षित राणा और अर्शदीप आए हैं. भारत पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है जबकि श्रीलंका बाहर है. ऐसे में यह मुकाबला बस औपचारिकता भर है. हालांकि, टीम इंडिया अपना अजेय अभियान जारी रखना चाहेगी. टीम इंडिया की कोशिश इसके अलावा बैटिंग पोजिशन को लेकर अपने सवाल जवाब तलाशने की होगी. दूसरी ओर श्रीलंका की कोशिश जीत के साथ अपने एशिया कप अभियान को खत्म करने की होगी. (Live Scorecard)
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर हैं दोनों टीमें
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा
India Vs Sri Lanka Live Score: भारत को पहला झटका
India Vs Sri Lanka Live Score: भारत को लगा पहला झटका. गिल आउट हुए. काफी हल्का शॉर्ट था. महीश थीक्षाना ने शानदार कैच लपका. गिल 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए.
1.3 ओवर: भारत 15/1
India Vs Sri Lanka Live Score: पहला ओवर पूरा
पहला ओवर पूरा हुआ. गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ा है. पहले ओवर से 8 रन आए हैं. भारत की कोशिश हर मैच की तरह इस मैच में भी पावरप्ले को और बड़ा बनाने की होगी.
1.0 ओवर: भारत 8/0
India Vs Sri Lanka Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू
भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई. क्रीज पर अभी अभिषेक और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मौजूद है. श्रीलंका के लिए नुवान तुषारा ने गेंदबाजी की शुरुआत की है.
India vs Sri Lanka LIVE: श्रीलंकाई कप्तान ने कही ये बात
वहीं चरिथ असलांका ने कहा हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं. हम जानते हैं कि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते लेकिन यह अभी भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खेल है. यह अच्छी पिच है और हम उन्हें 170-175 तक रोकना चाहते हैं. वे वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विशेषकर हमारे सलामी बल्लेबाज. हमारे पास एक बदलाव है - चमिका करुणारत्ने के स्थान पर जेनिथ लियांगे आए हैं.
IND vs SL LIVE Score: क्या बोले भारतीय कप्तान
सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि बस वही करते रहो जो हम कर रहे हैं. हम वास्तव में पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे. अच्छा माहौल, अच्छा खेल और हम इसका इंतजार कर रहे हैं.
IND vs SL LIVE Score: कैसी है पिच
साइमन डूल और रवि शास्त्री ने पिच रिपोर्ट पेश करते हुए कहा,"भारत ने यहां पिछले गेम में इस पिच पर 168 रन बनाए थे. सतह पूरी अवधि के लिए अच्छी रहेगी और 160-170 के करीब का पीछा नहीं किया जा सका है. हमने सीमर्स के लिए थोड़ी मदद देखी है, और स्पिनरों के लिए इतनी ज्यादा नहीं. बल्लेबाज पहले 6 ओवरों में आक्रमण करेंगे. यह बहुत अच्छी सतह लगती है."
IND vs SL LIVE Score: ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन
India vs Sri Lanka LIVE: श्रीलंका ने टॉस जीत
सिक्का उछला और गिरा श्रीलंकाई कप्तान ने पक्ष में जिन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंकाई कप्तान ने बताया कि वह एक बदलाव के साथ उतरें हैं. वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम इंडिया दो बदलाव के साथ उतरी है. बुमराह और दुबे को आराम दिया गया है और हर्षित और अर्शदीप की वापसी हुई है.
IND vs SL LIVE Score: ऐसी है दोनों टीमें
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
श्रीलंका: चरित असलंका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.
IND vs SL LIVE Score: जितेश को आजमामे का आखिरी मौका
मध्यक्रम में संजू सैमसन की असफलता मुख्य कोच गौतम गंभीर की चिंता का सबब होगी और भारतीय टीम प्रबंधन श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को एशिया कप सुपर 4 चरण के आखिरी और बेमानी मुकाबले में जितेश शर्मा को आजमा सकता है. भारत की बांग्लादेश पर जीत के साथ ही श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया जिसे सुपर 4 में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी हराया था.
भारतीय बल्लेबाजी क्रम में सैमसन फिट होते नहीं दिख रहे. भारतीय टीम के लिये चिंता का दूसरा कारण टूर्नामेंट में अभी तक दस कैच छूटना भी है जिनमें से पांच बांग्लादेश के खिलाफ छूटे. बड़े मैचों में इस तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं रहती और स्पिनर वरूण चक्रवर्ती ने भी स्वीकार किया कि इस विभाग में सुधार करना होगा. चक्रवर्ती की गेंदों पर भी कई कैच छूटे हैं.
IND vs SL LIVE Score: भारतीय स्पिनरों का सामना करने पर श्रीलंकाई कोच
श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच थिलिना कंदाम्बी का मानना है कि उनके बल्लेबाजों को शुक्रवार को होने वाले एशिया कप के औपचारिकता वाले मैच में भारत के स्पिन आक्रमण से निपटने के लिए सकारात्मक मानसिकता के साथ खेलना होगा. श्रीलंका सुपर चार चरण में दो हार के साथ पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है जबकि भारत ने रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है.
कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन तिकड़ी ने टूर्नामेंट में अब तक बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की हैं. कंदाम्बी ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा,"हमने इस बारे में चर्चा की है लेकिन हमारे खिलाड़ी नियमित रूप से स्पिन खेल रहे हैं. वे जानते हैं कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्पिनरों को कैसे संभालना है. भारतीय टीम में हालांकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर मौजूद है." उन्होंने कहा,"हमारे खिलाड़ी अगर सकारात्मक मानसिकता से खेले तो हम उस (चुनौती) पर काबू पा सकते हैं."
India vs Sri Lanka LIVE: ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला शुक्रवार को खेला जाना है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. भारत-श्रीलंका के बीच टी20 इतिहास को देखें, तो साल 2009 से अब तक दोनों देश कुल 32 मैच खेले हैं, जिसमें 21 मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए. वहीं, 9 मैच श्रीलंकाई टीम जीत सकी. भारत-श्रीलंका के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ 2 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों का रिकॉर्ड 1-1 से बराबरी पर है.
India vs Sri Lanka LIVE: आज अनौपचारिक मैच
भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 का आखिरी मैच खेला जा रहा है और इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश अपना अजेय अभियान जारी रखने पर होगा, दूसरी तरफ श्रीलंका है जिसकी नजरें सुपर-4 की पहली जीत पर है.