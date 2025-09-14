विज्ञापन
हार के बावजूद जैकर अली और शमीम हुसैन ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड

Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match: जैकर अली और शमीम हुसैन बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं.

हार के बावजूद जैकर अली और शमीम हुसैन ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड
Jaker Ali and Shamim Hossain
  • एशिया कप 2025 के पांचवें मैच में बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा
  • बांग्लादेश के जेकर अली और शमीम हुसैन ने छठे विकेट के लिए टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी की
  • टॉप फाइव बल्लेबाजों में से चार खिलाड़ी सिंगल डिजिट में आउट हुए, जिससे टीम को शुरुआती झटका लगा
Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match: एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला बीते शनिवार (14 सितंबर 2025) को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां बांग्लादेशी टीम को छह विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. श्रीलंका के खिलाफ जरूर विपक्षी टीम जीत हासिल नहीं कर पाई. मगर मध्यक्रम के बल्लेबाज जेकर अली (नाबाद 41) और शमीम हुसैन (नाबाद 42) का प्रदर्शन सराहनीय रहा. दोनों बल्लेबाजों ने जुझारू पारी खेलते हुए बांग्लादेशी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. मैच के दौरान दोनों खियालड़ियों ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि नूरुल हसन और अफिफ हुसैन के नाम दर्ज थी. जिन्होंने बांग्लादेश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छठवें विकेट के लिए 81 रनों के साझेदारी की थी. 

श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने नहीं चल पाया बांग्लादेशी बल्लेबाजों का बल्ला 

अबू धाबी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई बांग्लादेशी बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. टॉप फाइव के चार बल्लेबाज केवल सिंगल डिजिट में ही आउट हुए, जबकि अच्छे लय में नजर आ रहे कैप्टन लिटन दास (28) भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. उसके बाद जेकर और शमीम ने मोर्चा संभाला. वह जरूर विस्फोटक पारी खेलने में नाकामयाब रहे. मगर उन्होंने विकेटों के पतझड़ को रोका और जुझारू पारी खेलते हुए स्कोर को 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 139 रनों तक पहुंचाया. 

श्रीलंका को मिली जीत 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 140 रनों के लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने 14.4 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पथुम निसांका ने पारी का आगाज करते हुए 34 गेंद में 50 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा कामिल मिशारा ने 32 गेंदों में 46 रनों का नाबाद योगदान दिया. 

