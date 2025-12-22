खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी का महत्व

बांग्लादेश में हिंसा का माहौल गहराता जा रहा है और कट्टरपंथी इस्लामी समूह बेकाबू हो रहे हैं. ऐसे में फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में से एक बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक की वापसी है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और उनके उत्तराधिकारी तथा बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार को बांग्लादेश लौट रहे हैं. बीएनपी को तारिक रहमान की वापसी के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह आयोजित करने की अनुमति मिल गई है.

उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनका देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, और रहमान इसे सही दिशा देने की स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी फरवरी 2026 के चुनावों में अभी भी सबसे आगे दिख रही है. अगर कोई बड़ा उलटफेर न हो तो बीएनपी की जीत की संभावना बहुत अधिक है. हालांकि कई लोग तर्क देते हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में, लापरवाह रही है, तारिक रहमान ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तहत बांग्लादेश की विदेश नीति क्या होगी. इसी साल मई में, तारिक रहमान ने चुनावों और सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, दीर्घकालिक विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए यूनुस के अधिकार पर सवाल उठाया था.

बांग्लादेश प्रथम नीति

तारिक रहमान ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश रावलपिंडी या दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश को प्राथमिकता देगा. ढाका के नयापल्टन इलाके में एक विशाल रैली में उन्होंने घोषणा की, "दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, बांग्लादेश सबसे पहले." उन्होंने समर्थकों से इस नारे को दोहराने का आग्रह किया. यह नीति मोहम्मद यूनुस द्वारा बिना किसी निर्वाचित जनादेश के बांग्लादेश के लिए बनाई गई विदेश नीति से बिल्कुल अलग है. यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपनाई गई विदेश नीति की दिशा से बिल्कुल विपरीत मार्ग अपनाया है. हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और चीन-भारत के संदर्भ में बांग्लादेश के हितों को संतुलित करते हुए पाकिस्तान से सुरक्षित दूरी बनाए रखी. मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया है. तारिक रहमान की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करती रही है, क्योंकि उनकी पार्टी को हसीना के शासनकाल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. हालांकि, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से भी कई मुद्दों पर उनकी पार्टी के मतभेद रहे हैं. दरअसल, बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि बीएनपी के दबाव में ही मोहम्मद यूनुस को फरवरी में चुनाव घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश पहले भी गठबंधन में रह चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंसक राजनीतिक इतिहास के प्रभाव को तारिक रहमान से बेहतर कोई नहीं जानता. मोहम्मद यूनुस द्वारा शेख हसीना की पार्टी, बांग्लादेश अवामी लीग, को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद, तारिक रहमान की बीएनपी बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है.

मगर राह नहीं आसान