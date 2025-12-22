खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी का महत्व

- खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान फरवरी 2026 के चुनावों से पहले देश लौट रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया है
- तारिक रहमान ने बांग्लादेश की विदेश नीति में देश को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत दिया है
- बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन जमात अब गठबंधन नहीं चाहता
बांग्लादेश में हिंसा का माहौल गहराता जा रहा है और कट्टरपंथी इस्लामी समूह बेकाबू हो रहे हैं. ऐसे में फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में से एक बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक की वापसी है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और उनके उत्तराधिकारी तथा बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार को बांग्लादेश लौट रहे हैं. बीएनपी को तारिक रहमान की वापसी के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह आयोजित करने की अनुमति मिल गई है.
उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनका देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, और रहमान इसे सही दिशा देने की स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी फरवरी 2026 के चुनावों में अभी भी सबसे आगे दिख रही है. अगर कोई बड़ा उलटफेर न हो तो बीएनपी की जीत की संभावना बहुत अधिक है. हालांकि कई लोग तर्क देते हैं कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार, विशेष रूप से विदेश नीति के मामले में, लापरवाह रही है, तारिक रहमान ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तहत बांग्लादेश की विदेश नीति क्या होगी. इसी साल मई में, तारिक रहमान ने चुनावों और सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, दीर्घकालिक विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए यूनुस के अधिकार पर सवाल उठाया था.
बांग्लादेश प्रथम नीति
- तारिक रहमान ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश रावलपिंडी या दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाएगा, बल्कि बांग्लादेश को प्राथमिकता देगा. ढाका के नयापल्टन इलाके में एक विशाल रैली में उन्होंने घोषणा की, "दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, बांग्लादेश सबसे पहले." उन्होंने समर्थकों से इस नारे को दोहराने का आग्रह किया.
- यह नीति मोहम्मद यूनुस द्वारा बिना किसी निर्वाचित जनादेश के बांग्लादेश के लिए बनाई गई विदेश नीति से बिल्कुल अलग है. यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अपनाई गई विदेश नीति की दिशा से बिल्कुल विपरीत मार्ग अपनाया है. हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और चीन-भारत के संदर्भ में बांग्लादेश के हितों को संतुलित करते हुए पाकिस्तान से सुरक्षित दूरी बनाए रखी. मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों की कीमत पर पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया है.
- तारिक रहमान की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करती रही है, क्योंकि उनकी पार्टी को हसीना के शासनकाल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. हालांकि, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से भी कई मुद्दों पर उनकी पार्टी के मतभेद रहे हैं. दरअसल, बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी के दबाव में ही मोहम्मद यूनुस को फरवरी में चुनाव घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
- बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश पहले भी गठबंधन में रह चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंसक राजनीतिक इतिहास के प्रभाव को तारिक रहमान से बेहतर कोई नहीं जानता. मोहम्मद यूनुस द्वारा शेख हसीना की पार्टी, बांग्लादेश अवामी लीग, को चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद, तारिक रहमान की बीएनपी बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है.
मगर राह नहीं आसान
- बांग्लादेश में एक वैकल्पिक शक्ति बनाने के प्रयास में जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश को मुख्यधारा में लौटने की अनुमति दी गई थी. जमात को यूनुस के सत्ता में बने रहने से कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि वह पूरी तरह से संगठित होकर बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेती. जमात के अमीर ने किसी भी पारंपरिक चुनावी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे प्रभावी रूप से यह मुकाबला बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच ही रह गया है. चुनाव में देरी से बीएनपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका अभियान पहले ही गति पकड़ चुका है. इस देरी से जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी को लाभ होगा, जिन्हें अभी भी चुनावी दृष्टिकोण से जमीनी स्तर पर राजनीतिक रूप से संगठित होने की आवश्यकता है.
- जमात ने यह भी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन कराने से "चुनावी नरसंहार" हो सकता है, लेकिन यूनुस सरकार ने उसी दिन जनमत संग्रह की घोषणा कर दी है, जिससे जमात-ए-इस्लामी को चुनाव में बाधा डालने का अवसर मिल गया है.इस स्थिति में तारिक रहमान के सामने देश को एकजुट करने का दायित्व है, यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है और वे प्रधानमंत्री बनते हैं. रहमान ने पहले ही चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार कर ली है और कई कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है, जिन्हें बीएनपी चुनाव जीतने के बाद लागू करेगी.
- बीएनपी ने बोगुरा-7 (गबतली-शाहजहांपुर) निर्वाचन क्षेत्र से बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के लिए नामांकन पत्र एकत्र कर लिए हैं, जबकि तारिक रहमान को पार्टी द्वारा बोगुरा-6 (सदर) सीट से मनोनीत किया जाएगा. 1991 से 2008 के बीच, खालिदा जिया ने बोगुरा-6 निर्वाचन क्षेत्र से हर चुनाव जीता था.
- रहमान ने खुद को और अपनी पार्टी को लोकतंत्र और निर्वाचित सरकार की वापसी के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया है. इस महीने की शुरुआत में बीएनपी की एक सभा को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा, "केवल लोकतंत्र ही हमें इससे बचा सकता है, और यह आप ही हैं, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्येक सदस्य, जो उस लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर सकते हैं." वह 2008 में अपने परिवार के साथ देश छोड़ने के बाद से विदेश में रह रहे हैं. तारिक रहमान ने 3 सितंबर, 2008 को रिहा होने से पहले 18 महीने जेल में बिताए, जिसके बाद वह यूनाइटेड किंगडम चले गए.
