6,6,6,6,6, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका, उसने मचाया कोहराम, VIDEO

Chris Lynn, Vitality Blast Men 2025: विटैलिटी ब्लास्ट मेन 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिस लिन ने लॉयड पोप के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

6,6,6,6,6, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका, उसने मचाया कोहराम, VIDEO
क्रिस लिन ने लॉयड पोप के एक ओवर में लगाए लगातार पांच छक्के
  • विटैलिटी ब्लास्ट मेन के दूसरे सेमीफाइनल में हैम्पशायर ने नॉर्थहैम्पटनशायर को डीएलएस मेथड से छह विकेट से हराया
  • ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन ने 51 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए और मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया
  • लिन ने लॉयड पोप के ओवर में पांच छक्के जड़कर अपने प्रदर्शन को और भी खास बना दिया
Chris Lynn, Vitality Blast Men 2025: विटैलिटी ब्लास्ट मेन 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बीते शनिवार (13 सितंबर) को नॉर्थहैम्पटनशायर और हैम्पशायर के बीच बर्मिंघम में खेला गया. जहां हैम्पशायर की टीम 14 गेंद शेष रहते DLS मेथड के तहत छह विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज क्रिस लिन रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 51 गेंदों में 211.76 की स्ट्राइक रेट से 108 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को पांच चौके और 11 खूबसूरत छक्के भी देखने को मिले. पिछले मुकाबले में मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

क्रिस लिन ने लॉयड पोप के एक ओवर में जड़े पांच छक्के 

मैच के दौरान क्रिस लिन बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आए. उन्होंने विपक्षी टीम के स्पिनर लॉयड पोप को खासकर तौर पर निशाना बनाया. पारी का 15वां ओवर डालने आए पोप के इस ओवर में उन्होंने लगातार पांच छक्के जड़ते हुए सबको हैरान कर दिया. ओवर की आखिरी गेंद को छोड़ दें तो बाकी के सभी शॉट रोमांचित करने वाले रहे. 

कुछ इस तरह हैम्पशायर को मिली जीत 

बर्मिंघम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम 18 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जस्टिन ब्रॉड सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 39 गेंदों में  156.41 की स्ट्राइक रेट से 61 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ल्यूक प्रॉक्टर ने 20 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 159 रनों के लक्ष्य को हैम्पशायर की टीम ने 15.4 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए लिन (नाबाद 108) ने शतकीय पारी खेली. बाकी के अन्य बल्लेबाज नॉर्थहैम्पटनशायर के गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए. 

