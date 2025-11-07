विज्ञापन
बांग्लादेश की पूर्व महिला कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, BCB करेगा मामले की जांच

जहांआरा आलम की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक समिति गठित करेगा.

बांग्लादेश की पूर्व महिला कप्तान ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, BCB करेगा मामले की जांच
Jahanara Alam
  • BCB ने महिला टीम की पूर्व कप्तान जहांआरा आलम के यौन उत्पीड़न आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की है
  • बीसीबी ने समिति को पंद्रह कार्यदिवसों के अंदर जांच रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है
  • जहांआरा ने टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम पर बिना अनुमति कंधे पर हाथ रखने और असहज करने के आरोप लगाए हैं
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) महिला टीम की पूर्व कप्तान जहांआरा आलम की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा. इसके साथ ही बोर्ड ने समिति को 15 कार्यदिवसों के भीतर अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. जहांआरा ने पूर्व चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. बीसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की एक पूर्व सदस्य की ओर से टीम से जुड़े कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित कदाचार के संबंध में लगाए गए आरोपों पर चिंता व्यक्त की है. यह मामला संवेदनशील है, इसलिए बीसीबी ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है. यह समिति 15 कार्यदिवसों के भीतर अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी.'

बयान में कहा गया है, 'बीसीबी अपने सभी खिलाड़ियों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और पेशेवर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बोर्ड ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लेता है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगा.' जहांआरा ने पत्रकार रियासाद अजीम को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि टीम मैनेजर मंजरुल इस्लाम ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया था. वह बगैर इजाजत उनके कंधे पर हाथ रखते और ऐसी निजी बातें करते, जिससे उन्हें असहज महसूस होता. पूर्व सेलेक्टर और मैनेजर हाथ मिलाने के बजाय गले लगाने के लिए उनके पास आते थे. यह उनकी टीम की साथियों और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद होता था.

जहांआरा के मुताबिक उन्होंने इसकी शिकायत बीसीबी के पूर्व निदेशक शफीउल इस्लाम नादेल और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी से की थी. भारत में महिला टी20 चैलेंज और फेयरब्रेक इनविटेशनल टी20 जैसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाली एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी जहांआरा आलम ने बांग्लादेश की ओर से 52 वनडे मुकाबलों में 30.39 की औसत के साथ 48 विकेट हासिल किए, जबकि 83 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 24.03 की औसत के साथ 60 विकेट निकाले हैं.

Bangladesh Women, Jahanara Alam, Cricket
