अक्षर पटेल ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, बदल गया भारतीय टीम का इतिहास, जानें टॉप 5 में कौन-कौन

Axar Patel Created History: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते गुरुवार (6 नवंबर 2025) को कैरारा में खेला गया. जहां भारतीय टीम अक्षर पटेल के ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत 48 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. पिछले मुकाबले में अक्षर के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.

अक्षर पटेल ने युवराज सिंह को छोड़ा पीछे

पिछले मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनते ही अक्षर पटेल ने भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है. युवराज सिंह ने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए 7 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया था, जबकि पिछले मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनते ही अक्षर पटेल की संख्या 8 हो गई है. यानी की खबर लिखे जाने तक अक्षर पटेल ने भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है.

सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने का रिकॉर्ड मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के नाम दर्ज है. इन दोनों दिग्गजों ने क्रमशः 16-16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है.

दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा काबिज हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने 14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड अपने नाम किया है. इसके पश्चात तीसरे और चौथे स्थान पर अक्षर पटेल और युवराज सिंह का नाम आता है. जिन्होंने क्रमशः 8 एवं 7 बार प्रतिष्ठित अवॉर्ड को हासिल किया है.

