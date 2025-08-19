'यह बिल्कुल भी सही नहीं...', एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर हरभजन का फिर से बड़ा बयान

Harbhajan Singh on India vs Pakistan: क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) मंगलवार को पत्नी गीता बसरा और फिल्म निर्देशक राज कुंद्रा के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे. इस दौरान हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेलने की बात दोहराते हुए कहा कि एक तरफ देश के फौजी अपनी शहादत दे रहे हैं और इस सूरत में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है.

हरभजन सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'मेरा मानना है कि अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनके साथ न ही व्यापार और न ही क्रिकेट होना चाहिए. एक तरफ हमारे फौजी भाई अपनी शहादत दे रहे हैं. दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो यह ठीक नहीं है.' भज्जी ने स्पष्ट किया है कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सरकार का होता है. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा.

कुछ महीने पहले ही 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और कुछ घंटों में ही पड़ोसी मुल्क को भारत की ताकत के सामने घुटने टेकने पड़े थे. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेड्स के मुकाबले का बहिष्कार किया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी, बल्कि वहां की सरकार भी तिलमिला गई.