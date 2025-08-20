iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी? लीक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानें क्या होगी कीमत और फीचर्स

हर साल की तरह इस बार भी iPhone लवर्स नई सीरीज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबके मन में यही सवाल है कि iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी और इसकी कीमत कितनी होगी. मार्केट में अब नई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें लॉन्च डेट, डिजाइन और कैमरा फीचर्स को लेकर कई बातें सामने आई हैं.

सितंबर में हो सकता है लॉन्च

एप्पल हर साल की तरह इस बार भी अपने नए iPhones को सितंबर में लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अगस्त को कंपनी इस इवेंट की ऑफिशियल डेट का ऐलान कर सकती है. इसके बाद 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो हेडक्वार्टर्स में एप्पल का बड़ा इवेंट होगा, जहां iPhone 17 सीरीज लॉन्च हो सकती है.

iPhone 17 सीरीज में चार वेरिएंट होंगे लॉन्च

इस बार iPhone 17 सीरीज चार वेरिएंट में आ सकती है. इनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे. खास बात यह है कि Apple इस बार Plus मॉडल की जगह एक नया और ज्यादा स्लिम iPhone 17 Air लाने की तैयारी में है. इसके साथ ही कंपनी iPhone 17 Pro Max को अपने टॉप-एंड मॉडल के रूप में पेश करेगी.

प्री-ऑर्डर और सेल डेट

लॉन्च के बाद 12 सितंबर से iPhone 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं. आमतौर पर एप्पल शुक्रवार को प्री-ऑर्डर ओपन करता है और अगले हफ्ते से फोन सेल में जाते हैं. ऐसे में अनुमान है कि 19 सितंबर से iPhone 17 सीरीज मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगी.

भारत में iPhone 17 सीरीज की कितनी होगी कीमत?

भारत में iPhone 17 सीरीज की शुरुआती कीमत लगभग 79,900 रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इसका कारण ग्लोबल लेवल पर बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ा तनाव है. अमेरिका में iPhone 17 की शुरुआती कीमत करीब 899 डॉलर और यूएई में करीब 3,799 AED रहने का अनुमान है.

नए सीरीज के iPhone में क्या-क्या होगा खास?

iPhone 17 सीरीज में डिजाइन और कैमरा को लेकर बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले दोनों ही पहले से बेहतर होंगे. साथ ही iPhone 17 Air को लेकर भी फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि यह अब तक का सबसे स्लिम iPhone हो सकता है.

अगर आप iPhone लवर हैं और नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो सितंबर आपके लिए बेहद खास होने वाला है. iPhone 17 सीरीज की लॉन्च डेट और कीमत पर अब सबकी नजरें टिकी हैं.

