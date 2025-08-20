विज्ञापन
World Mosquito Day 2025: विश्व मच्छर दिवस 2025, क्या है इस दिन का महत्व, इतिहास और थीम

World Mosquito Day 2025: गर्मियों में मच्छर न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि मच्छर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं. बता दें कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी जो सालाना लगभग आधा मिलियन से ज्यादा लोगों को मारती है.

World Mosquito Day 2025: हर साल मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस.

World Mosquito Day 2025: गर्मियों में मच्छर न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि मच्छर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं. बता दें कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी जो सालाना लगभग आधा मिलियन से ज्यादा लोगों को मारती है. आज इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका संक्रमित मच्छरों के काटने से बचना है. घर के दरवाजों पर जाली, घर के अंदर छिड़काव और इसके फैलने को रोकने के तरीकों को आप अपना सकते हैं.  हर साल विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है. यहां इस दिन को मनाने का उद्देश्य और विश्व मच्छर दिवस का इतिहास के साथ विश्व मच्छर दिवस की थीम (World Mosquito Day Theme) के बारे में बताया गया है. 

विश्व मच्छर दिवस 2025 में कब है? | World Mosquito Day 2025 Date

विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है. यह वह तारीख थी जब ब्रिटिश सेना के सर्जन सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज की थी. इस खोज के कारण उन्हें 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

विश्व मच्छर दिवस का महत्व | Importance Of World Mosquito Day

यह दिन मलेरिया के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है. मलेरिया एक आम बीमारी है. यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब आप जोखिम में होते हैं तो यह कैसे प्रसारित होता है और अपनी सुरक्षा कैसे करें.

इस दिन मलेरिया अनुसंधान और उपचार के लिए धन जुटाया जाता है. एक टीके के बिना मलेरिया अभी भी दुनिया भर की आबादी को तबाह कर रहा है. वैक्सीन खोजने और इलाज में सुधार के लिए अनुसंधान संगठन लगातार काम कर रहे हैं. यह दिन हमें वैज्ञानिकों की सराहना करने की याद दिलाता है. बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है.

मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय हैं. मलेरिया से ही 100 से अधिक देशों में लोग प्रभावित हैं. इसलिए इस दिन का उद्देश्य सबसे पहले मच्छरों के प्रकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है जो बीमारियों, उनकी रोकथाम और उनके इलाज का कारण बन सकते हैं. ऐसी बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना करने के लिए ये भी मनाया जाता है.

विश्व मच्छर दिवस 2025 की थीम । World Mosquito Day 2025 Theme

विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय है “अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना.” 

यह थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियाँ अक्सर सबसे कमजोर और वंचित समुदायों को disproportionately प्रभावित करती हैं. इसलिए, इस वर्ष का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं और रोकथाम के उपायों को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाया जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

