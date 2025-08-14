Asia Cup इतिहास का बीपी बढ़ाने वाला मुकाबला, शोएब अख्तर से हुई तीखी बहस, भज्जी ने छक्का लगाकर दिलाई जीत

IND vs PAK Asia Cup Thriller Match Harbhajan Singh vs Shoaib Akhtar: एशिया कप 2025 का आगाज 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया जाएगा. मौजूद ड्राफ्ट कार्यक्रम के अनुसार, भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup 2010) के बीच मुख्य ग्रुप मैच रविवार (14 सितंबर) को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एक ही ग्रुप में हैं और अगले रविवार (21 सितंबर) को सुपर 4 मैच में फिर से आमने-सामने होने की उम्मीद है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और उसके सभी मैच दुबई में खेलने की संभावना है. 9 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान इस महीने के तीसरे हफ्ते यानी 21 से 25 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है.

एशिया कप 2010 का वो भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला (IND vs PAK)

एशिया कप 2010 का वो भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला जो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में हमेशा ताजा रहेगा. दाम्बुला (श्रीलंका) में यह मैच खेला गया था और आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा था. भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम ओवर में 3 रन चाहिए थे और क्रीज पर हरभजन सिंह मौजूद थे सामने पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए दबाव बना दिया. ऐसा लग रहा था जैसे कि मैच हाथ से निकल सकता है, लेकिन हरभजन ने आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार छक्का लगाकर भारत को तीन विकेट से शानदार जीत दिला दी.

हरभजन सिंह-शोएब अख्तर के बीच तीखी नोकझोंक (Harbhajan Singh vs Shoaib Akhtar Fight Asia Cup)

इस रोमांचक अंत के बाद मैदान पर हलचल भी देखने को मिली. हरभजन सिंह और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Harbhajan Singh vs Shoaib Akhtar Fight Asia Cup) के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो उस समय सुर्खियों में रही. दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई यह बहस उस समय दर्शकों और मीडिया के लिए चर्चा का बड़ा विषय बन गई थी. यह मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारत-पाकिस्तान के बीच चिर प्रतिद्वंदी होने का बड़ा उदाहरण है, जिसमें रोमांच और खेल का जज्बा एक साथ नजर आया.

भारत का एशिया कप ग्रुप लीग कार्यक्रम

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान