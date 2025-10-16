विज्ञापन
Ranji Trophy 2025: इशान किशन ने शतक जड़ भेजा अगरकर को जोरदार रिमाइंडर, लेकिन भला होना बहुत मुश्किल, जाने क्यों

Ranji Trophy: इशान किशन तमिलनाडु के खिलाफ पहले दिन 125 रन बनाकर डटे हुए हैं. हो सकता है कि वह दोहरा शतक भी जड़ दें, लेकिन इससे भी उनकी बात बनना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है

Ranji Trophy 2025: इशान किशन ने शतक जड़ भेजा अगरकर को जोरदार रिमाइंडर, लेकिन भला होना बहुत मुश्किल, जाने क्यों
Ishan Kishan, Ranji Trophy 2025: इशान किशन ने रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले ही दिन शतक जड़ दिया
  • ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में तमिलनाडु के खिलाफ नाबाद शतक जड़ा और 125 रन बनाए
  • टी20 विश्व कप से पहले ईशान ने हार मानने से इंकार करते हुए अपनी मजबूत वापसी का इशारा किया
  • वनडे टीम में केएल राहुल और ध्रुव जुरेल जबकि टी20 टीम में संजू सैमसन और जितेश शर्मा को शामिल किया गया है
बीसीसीआई (BCCI) के सालाना 'सी' कैटेगिरी के अनुबंध में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने अगरकर एंड कंपनी को जोरदार रिमाइंडर भेजा है. बुधवार से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी सीजन (Ranji Trophy) के शुरुआती दिन ही कप्तान इशान ने कोयम्बटूर में मेजबान तमिलनाडु के खिलाफ शानदार नाबाद शतक जड़ा. दिन की समाप्ति पर इशान 183 गेंदों पर 14 चौकों और 2 छक्कों से 125 रन बनाकर विकेट पर डटे हुए हैं. अब जब अगले साल टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में सौ दिन के आस-पास का समय बचा है, तब लेफ्टी विकेटकीपर ने मैसेज दिया है कि वह हार मानने वाले नहीं हैं.  इशान ने अगरकर को संदेश दिया है कि अभी तक यह सीजन का पहला मैच है, आगे-आगे देखिए होता है क्या. लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अब शतक बनाए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत!

मुकाबला इतना कड़ा, क्या होगा ईशान का?

ऑस्ट्रेलिया दौरे में गई वनडे टीम में पहले विकेटकीपर केएल राहुल हैं, तो दूसरे विकेटकीपर के रूप में ध्रुव जुरेल को जगह मिली है. वहीं टी20 में सेलेक्टरों ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा को टीम में रखा है. 

पंत अभी बाकी हैं मेरे दोस्त!

भारतीय टीम की बतौर विकेटकीपर पहली पसंद ऋषभ पंत ने टीम में वापसी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में NCA) में पसीना बहाना शुरू कर दिया है. जब पंत एक बार फिट घोषित कर दिए जाएंगे, तो फिर विकेटकीपरों का गणित और बदल जाएगा. इस गणित ने ईशान को विकेटकीपरों की रेस में खासा पीछे धकेल कर दिया है. 

रेस में सबसे फिसड्डी हो गए इशान!

इशान किशन आज करियर के जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसके लिए वह खुद ही दोषी हैं. करोड़ों फैंस अभी भी यह नहीं ही भूले हैं कि कैसे इशान साल 2023 के आखिरी में दक्षिण अफ्रीका में बीच दौरे से भारत वापस लौटे, तो पैदा हुए हालात ने उन्हें कहां पहुंचा दिया. और आज हालात ऐसे हैं कि ऋषभ पंत, केए राहुल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल को मिलाकर 6 विकेटकीपरों की रेस में सबसे निचली पायदान पर खड़े हैं. 
 

