अजीत अगरकर नहीं, बल्कि इस दिग्गज के कहने पर ईशान किशन को मिली T-20 वर्ल्ड कप टीम में जगह !

Ishan Kishan in T20 World Cup 2026: ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में शतकीय पारी खेलकर अपनी कप्तानी में झारखंड की टीम को पहली बार चैंपियन बनाया था. बता दें कि इसके बाद ईशान किशन के लिए खुशखबरी आई और इस विकेटकीपर बल्लेबाज को टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया गया. ईशान की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेली गई पारी ने उनके तकदीर बदल दी. बता दें कि ईशान के टीम में शामिल होने के पीछे उनका परफॉर्मेंस अहम रहा तो वहीं, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 हरियाणा और झारखंड के बीच खेला गया था तो उस दौरान वहां मैच देखने के लिए चयन समिति के सदस्य पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा मौजूद थे.

Appreciation Post for RP Singh and Pragyan Ojha



- Becomes the members of the selection committee in September

- Went to watch the SMAT final

- See Ishan Kishan's performance in the SMAT final

- Dropped Shubman Gill from the T20 World Cup

- Selected deserving Ishan Kishan,… pic.twitter.com/7wzHdFx6PJ — Tejash (@Tejashyyyyy) December 20, 2025

प्रज्ञान ओझा ने अपनी आंखों से देखी ईशान की तूफानी पारी

ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में 101 रन की तूफानी पारी खेली, ईशान की इस शानदार पारी को प्रज्ञान ओझा ने अपनी आंखों से देखा, ईशान ने अपनी पारी में 49 गेंद पर 101 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल रहे. ईशान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं. इससे पहले किसी भी कप्तान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक नहीं लगाया है. उनकी इस पारी को देखकर प्रज्ञान ओझा गदगद हो गए और फिर उन्होंने शायद स्टेडियम में ही मन बना लिया था कि ईशान को टी-20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में शामिल करेंगे. और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ. आखिकार जब बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया था उस टीम में ईशान का भी नाम था.

ऐसे में कयास लग रहे हैं कि प्रज्ञान ओझा के कहने पर ही यनकर्ता अजीत अगरकर ने ईशान को टीम में शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि प्रज्ञान ओझा ने ईशान के फॉर्म को करीब से देखा और उन्हें अंदाजा लग गया था कि आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में ईशान टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025/26 में 10 पारियों में 517 रन बनाए, जिससे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में वापसी का दावा मजबूत किया.