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जीत के जश्न में जमकर थिरके ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी पर ईस्ट जोन का कब्जा - VIDEO

ईस्ट जोन ने पिछले 12 सेशन में अपने दबदबे को 13 साल बाद दिलीप ट्रॉफी की जीत में बदला. गुरुवार को फाइनल के पांचवें और आखिरी दिन, उन्होंने पहली पारी में मिली भारी बढ़त के दम पर साउथ जोन को हरा दिया.

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जीत के जश्न में जमकर थिरके ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी पर ईस्ट जोन का कब्जा - VIDEO
ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दिलीप ट्रॉफी जीता

13 साल बाद दलीप ट्रॉफी जीतने के बाद ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का टीम के साथ जीत के जश्न के दौरान डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रह है, जी हां पहली पारी में बढ़त के आधार पर मिली जीत के बाद खुशी सातवें आसमान पर नजर आई और टीम के सभी खिलाड़ी जमकर थिरकते हुए नजर आए.

इससे पहले एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए साउथ जोन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पहली पारी के आधार पर हासिल की बढ़त के चलते ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. ईस्ट जोन ने तीसरी बार दलीप ट्रॉफी के खिताब को अपने नाम किया है. इससे पहले, टीम ने साल 2012-13 में आखिरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. ईस्ट जोन का प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में लाजवाब रहा. पहली पारी में ईस्ट जोन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 708 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए.

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कप्तान ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 270 रनों की यादगार पारी खेली. 334 गेंदों की अपनी इस पारी में ईशान ने 30 चौके और 7 छक्के लगाए. वहीं, कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया और 132 गेंदों में 101 रनों का योगदान दिया. शिखर मोहन ने 85 रन बनाए, तो वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 37 गेंदों में 44 रन बनाए. अभिमन्यु ईश्वरन ने 86 गेंदों में 72 रनों का योगदान दिया. अनुकूल रॉय ने 45 और मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने 40 रन बनाए.

ईस्ट जोन द्वारा पहली पारी में बनाए गए 708 रनों के जवाब में साउथ जोन की टीम कप्तान तिलक वर्मा की 99 रनों की पारी के बावजूद 336 रन बनाकर ऑलआउट हुई. तिलक के अलावा, टीम की ओर से देवदत्त पडिक्कल ही कुछ हद तक लय में नजर आए और उन्होंने 62 रन बनाए, जबकि चमा मिलिंद ने 43 रन बनाकर आउट हुए. गेंदबाजी में ईस्ट जोन की तरफ से मुकेश कुमार ने 3 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी, कुरैशी और शिखर मोहन ने दो-दो विकेट निकाले. पहली पारी के आधार पर ईस्ट जोन ने 372 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

दूसरी पारी में भी ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा. टीम ने मैच ड्रॉ होने के ऐलान से पहले 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए. टीम की तरफ से ईशान किशन ने दूसरी इनिंग में भी बेहतरीन बैटिंग करते हुए 80 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, मोहम्मद कौनेन कुरैशी 190 गेंदों में 116 रन बनाकर नाबाद रहे. अनुकूल रॉय ने 64 रनों का योगदान दिया, तो शिखर मोहन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली.

(IANS इनपुट के साथ)

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