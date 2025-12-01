'एक ही टीम में दो विराट कोहली', इरफान पठान ने भारत की जीत के बाद क्यों कहा ऐसा ?

Irfan Pathan Big Statement on Virat Kohli: रांची वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर जीत हासिल की. इस मैच में किंग कोहली ने करिश्माई बल्लेबाजी की और 135 रन बनाने में सफल रहे. विराट की पारी ने फैन्स ही नहीं, बल्कि विश्व क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों का दिल जीत लिया. महान सुनील गावस्कर ने कोहली को वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया तो वहीं दूसरी ओर इरफान पठान ने कोहली की बैटिंग को देखकर उन्हें लीजेंड करार दिया है. इरफान ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "अगर आप यह पारी देखेंगे, तो आपको दो विराट कोहली दिखेंगे, एक पावरप्ले में आक्रामक और दूसरा पावरप्ले के बाद, जब विकेट गिर रहे थे. फिर वह एक अड़ियल बल्लेबाज बन गया जो अपना विकेट छोड़ने को तैयार नहीं था." इरफान ने आगे कहा, "यह तभी हो सकता है जब आपको पास काफी अनुभव हैं. विराट के पास अनुभव ही अनुभव है. कोहली काफी फिट हैं और उनके अंदर रनों की भूख अब भी बरकरार है."

उन्होंने कहा, "इस मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, एक बात तो पक्की है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस फॉर्म में हैं, मैं उसका सच में मज़ा ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि वे जितना हो सके उतना खेलते रहेंगे." रांची वनडे में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी तो वहीं, दूसरी ओर रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे. रोहित और कोहली ने 136 रन की अहम साझेदारी की, जिससे भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी गई. भारत ने 349 रन का स्कोर खड़ा किया था. इस मैच में कोहली को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया .

विराट कोहली ने 120 गेंदों में 11 चौकों और 7 छक्कों के साथ 135 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में 332 रन पर सिमट गई.

कोहली की तकनीक और मिजाज पर बात करते हुए गावस्कर ने कहा है कि भारत का यह करिश्माई खिलाड़ी इसलिए सफल होता है क्योंकि वह अपने खेल को किसी और से बेहतर समझता है.

गावस्कर ने जियोस्टार पर कहा, "वह (कोहली) उस तरह के बल्लेबाज हैं जो सीधे धमाका नहीं कर सकते. कुछ बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोहली अपने खेल को अच्छी तरह जानते हैं. वह जानते हैं कि यह उनकी ताकत नहीं है. उनकी ताकत कवर्स के ऊपर से शॉट मारना, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट खेलना है. हां, वह कभी-कभी स्क्वायर-लेग या मिड-विकेट के ऊपर से बॉटम-हैंड फ्लिक खेलकर छक्का मारते हैं, यह बैटिंग करने का सबसे सुरक्षित तरीका है."