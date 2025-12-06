IND vs SA: प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी के दीवाने हुए इरफान पठान, पोस्ट ने मचाई हलचल

Irfan Pathan React on Prasidh Krishna: विशाखापत्तनम में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में शानदार लय पकड़ी. शुरुआती ओवरों में क्विंटन डी कॉक ने उनकी गेंदों पर बेझिझक रन बनाए थे, लेकिन बाद में प्रसिद्ध ने लाइन और लेंथ में बेहतरीन सुधार करते हुए फुल-लेंथ गेंद डाली, जो सीधे स्टंप्स की ओर थी. डी कॉक ने उसे सीमा रेखा के पार मारने का प्रयास किया, लेकिन समय सही न बैठने के कारण वे कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए. इसके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल तीन विकेट चटकाए जिसमे मैथ्यू ब्रीट्जके-एडेन मार्करम और ओटनील बार्टमैन का विकेट भी शामिल है.

इरफान पठान ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए पोस्ट में लिखा, 'यही वजह है कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने के लिए सपोर्ट कर रहा था. उनमें वो X फैक्टर है. 3 जरूरी विकेट, बहुत बढ़िया.