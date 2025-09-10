'मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं...' कौन है ये शबनम? जिसका वर्षों से इलाज ढूंढ रहे हैं इरफान पठान

Irfan Pathan, India vs UAE: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है और टूर्नामेंट में आज (10 सितंबर 2025) भारतीय टीम का पहला मुकाबला UAE के साथ है. सूर्या एंड कंपनी मेजबान टीम के साथ दुबई में दो-दो हाथ करने वाली है. उससे पहले भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारतीय टीम को शबनम (ओस) से सचेत रहने की सलाह दी है और उम्मीद जताई है कि कप्तान और कोच ने इस मुसीबत से निपटने के लिए जरूर कोई प्लान बनाया होगा.

40 वर्षीय ऑलराउंडर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी मार्च के महीने में UAE में जीती थी. पिच में ड्राई कंडीशन था. मगर वैदर बहुत बढ़िया था. मगर सितंबर आते-आते एक तो फॉर्मेट बदल गया है. इसका अलावा कंडीशन भी बदला है.'

उन्होंने कहा, 'सितंबर में वहां का वैदर काफी गरम हो जाता है. तापमान 39 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के आस पास चला जाता है. रेगिस्तान में खासकर और ज्यादा गर्मी पड़ती है.'

पठान ने कहा, 'फॉर्मेट बदल चुका है. अब जब शाम को मैच होगी शबनम की समस्या ज्यादा रहेगी. क्योंकि इस महीने में जब-जब मैच वहां होते हैं. वहां शबनम की समस्या रही है.'

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, 'इससे टॉस पर बहुत फर्क पड़ जाता है. जो जीतता है वह पहले गेंदबाजी करता है. बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होता है. क्योंकि गेंद बल्ले पर काफी सही तरीके से आती है.'

उन्होंने कहा, 'अबू धाबी का जो मैदान है. वह काफी खुला हुआ है. हवा चलती रहती है. हवा चलने की वजह से ज्यादा शबनम नहीं आती है. मगर दुबई का मैदान ऐसा नहीं है. वह चारो तरफ से बंद है. दुबई मे हमेशा शबनम की परेशानी रहती है.'

पिछला मुकाबला याद करते हुए उन्होंने कहा, '2021 की तरफ हम जाएं तो बाद में गेंदबाजी करना आसान नहीं था. सेम चीज इस टूर्नामेंट में भी हो सकती है. टॉस बहुत बाद फैक्टर होगा.'

पठान ने क्रिकेट प्रेमियों से एक सवाल भी किया है. उन्होंने पूछा है, 'शबनम का कोई इलाज है आपके पास? मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं. जाहीर सी बात है मैदान में लोग अलग-अलग मटेरियल डालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका जितना हो सके मैच पर असर ना पड़े. लेकिन एक बार शबनम आ गई तो उसको वापस भेजना काफी मुश्किल है.'

