यूसुफ पठान ने लगाया ऐसा तूफानी छक्का कि इरफान पठान के बदल गए तेवर, ड्रेसिंग रूम से भरी दहाड़, VIDEO

India Champions vs Pakistan Champions, World Championship of Legends 2024: भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का फाइनल मुकाबला बीते शनिवार (13 जुलाई) को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. यहां टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब रही. फाइनल मुकाबले में एक बार फिर 'पठान ब्रदर्स' का जलवा रहा. टीम के लिए गेंदबाजी के दौरान इरफान पठान ने 3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 4.00 की इकोनॉमी से महज 12 रन खर्च करते हुए विपक्षी टीम के कप्तान यूनुस खान को अपने जाल में फंसाया.

वहीं जब बल्लेबाजी की बारी आई तो बड़े भाई यूसुफ पठान ने अपना जलवा बिखेरा. उन्होंने 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच 187.50 की स्ट्राइक रेट से 30 रन कूट दिए. नतीजा यह रहा कि एक पल के लिए भारत के ऊपर तेजी से रन बनाने की समस्या उत्पन्न हो रही थी, लेकिन यूसुफ की इस विस्फोटक पारी से वह समस्या हल हो गई.

