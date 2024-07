युवराज सिंह की कप्तानी पारी, रायडू का विस्फोट, भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को किया ध्वस्त

India Champions vs Pakistan Champions, World Championship of Legends 2024: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का फाइनल मुकाबला 13 जुलाई को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. यहां भारतीय टीम इतिहास रचते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही. फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शोएब मलिक सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने 36 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के की मदद से 41 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए कामरान अकमल 19 गेंद में 24 और मकसूद ने 12 गेंद में 21 रन का योगदान दिया.

वहीं विपक्षी टीम की तरफ से मिले 157 रनों के लक्ष्य को इंडिया चैंपियंस की टीम ने 19.1 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. टीम के लिए फाइनल मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए अंबाती रायडू का बल्ला जमकर चला. उन्होंने 30 गेंदों में 166.67 की स्ट्राइक रेट से 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले.

INDIA - CHAMPIONS OF WCL. 🇮🇳



- Yuvraj & his boys defeated Pakistan in the final. pic.twitter.com/8edgn5pjRb — Johns. (@CricCrazyJohns) July 13, 2024

रायडू के अलावा गुरकीरत सिंह मान चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद में 34 और 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए यूसुफ पठान ने 16 गेंद में 30 रन की तेज तर्रार पारी खेली. टीम को जीत के लक्ष्य तक कप्तान युवराज सिंह और इरफान पठान लेकर गए. टीम के लिए युवराज 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद में 15 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं इरफान ने 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंद में 1 चौका की मदद से 5 रन की नाबाद पारी खेली.

भारत की तरफ से अनुरीत सिंह और पाकिस्तान के लिए आमेर यामीन ने गेंदबाजी में बिखेरा जलवा

भारत की तरफ से गेंदबाजी के दौरान सबसे सफल गेंदबाज अनुरीत सिंह रहे. उन्होंने टीम के लिए 4 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 43 रन खर्च कर सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा विनय कुमार, नेगी और इरफान पठान ने क्रमशः 1-1 विकेट चटकाए.

TEAM INDIA CHAMPIONS WON THE WORLD CHAMPIONSHIP OF LEGENDS 2024....!!!!!! 🇮🇳



- TEAM INDIA, THE CHAMPIONS. 🏆 pic.twitter.com/ggjocIBE3F — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) July 13, 2024

वहीं विपक्षी टीम की तरफ से फाइनल मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज आमेर यामीन रहे. टीम के लिए उन्होंने 3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 29 रन खर्च कर सर्वाधिक 2 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा सईद अजमल, वहाब रियाज और शोएब मलिक 1-1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

INDIA ARE THE CHAMPIONS OF WCL.



- They defeat Pakistan in the Final. 🇮🇳 pic.twitter.com/z3gLx7uQek — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 13, 2024

अंबाती रायडू बनें 'प्लेयर ऑफ द मैच' और यूसुफ पठान को मिला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड

फाइनल मुकाबले में अंबाती रायडू (50) को उम्दा अर्धशतकीय पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया है. वहीं पूरे टूर्नामेंट के दौरान यूसुफ पठान का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दिया गया है.

