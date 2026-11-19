पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्रिकेट से संन्यास लेने का यह सही समय है, और टीम मेंटर की भूमिका निभाने से उन पर एक अलग तरह का दबाव आ सकता है. एमएस धोनी का शानदार IPL सफर, जो 19 सीज़न तक चला और जिसमें उन्होंने कप्तान के तौर पर CSK को 5 ट्रॉफियां जिताईं, मंगलवार को खत्म हो गया. फ्रेंचाइजी ने 2027 की नीलामी से पहले उन्हें रिटेन नहीं किया है. हालांकि, 45 वर्षीय धोनी टीम मेंटर के रूप में चेन्नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहेंगे. 5 बार की चैंपियन टीम ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर उनकी इस भूमिका की घोषणा की.

न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने धोनी को लेकर कहा कि पूर्व कप्तान पहले दिन से ही CSK टीम को मेंटर कर रहे हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर (कागजों पर) मेंटर की भूमिका निभाने से एक अलग तरह का दबाव आ सकता है.

सहवाग ने कहा,"धोनी पहले दिन से ही चेन्नई को मेंटर कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं और मैदान पर उसका नेतृत्व कर रहे हैं. आधिकारिक तौर पर मेंटर की भूमिका निभाने से एक अलग तरह का दबाव आ सकता है. हर खिलाड़ी का एक समय आता है, और शायद धोनी के लिए क्रिकेट से संन्यास लेने का यही सही समय था, इसलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की."

इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से ही इसका अहम चेहरा रहे 45 वर्षीय धोनी ने एक लीडर, फिनिशर और इस टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी एक बड़ी विरासत छोड़ी है.

हालांकि धोनी ने अपने IPL करियर का ज्यादातर समय CSK ​​के साथ बिताया, लेकिन 2016 और 2017 में, जब चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था, तब उन्होंने 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' के लिए भी दो सीजन खेले थे. 2018 में वे वापस CSK में लौटे और आते ही टीम को IPL का खिताब जिताया, जो एक यादगार वापसी थी.

2024 सीजन से पहले, धोनी ने CSK की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी, जो लीडरशिप में बदलाव की शुरुआत थी. इसके बावजूद, वे टीम का एक अहम हिस्सा बने रहे. स्टंप्स के पीछे अपने अनुभव और मैचों के आखिरी पलों में शानदार प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता से उन्होंने टीम में योगदान दिया.

2025 सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच खेला. इसके बाद, पिंडली की चोट के कारण वे 2026 सीजन में नहीं खेल पाए, और अब उनके रिटायरमेंट की घोषणा से यह साफ हो गया है कि वे एक खिलाड़ी के तौर पर वापसी नहीं करेंगे.

अपने पूरे IPL करियर में, धोनी ने 278 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए. उनके नाम 24 अर्धशतक और 264 छक्के दर्ज हैं, जो एक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उनकी उपयोगिता और इस टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में से एक होने को दर्शाते हैं.

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