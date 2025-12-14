IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल नीलामी इस बार होगी 30 करोड़ की खरीद? ये खिलाड़ी हैं सबसे प्रबल दावेदार, जानें सही जवाब

मंगलवार को होने वाली आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 को लेकर फैंस और पूर्व दिग्गजों के बीच समीक्षा शुरू हो गई है. और सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार पिछली और सर्वकालिक सबसे बड़ी नीलामी का रिकॉर्ड टूट पाएगा? कुछ टीमों के पास पर्स में अच्छी-खासी रकम बची हुई है. ऐसे में ये टीमें खिलाड़ी विशेष का पूरी ताकत के साथ पीछा कर सकती हैं. और बीसीसीआई के पिछले दिनों छंटनी करने के बाद जो स्टार खिलाड़ी नीलामी में हिस्सा लेंगे, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टोन, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जैमी स्मिथ और भारत के रवि बिश्नोई की है. इन खिलाड़ियों को अपने-अपने खेमे में लेने के लिए फ्रेंचाइजी टीमें पूरा जोर लगाएंगी.

यह बन सकता है सबसे बड़ा धुरंधर

तमाम खिलाड़ियों की चर्चा में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का नाम सबसे आगे है और उन्हें 25 करोड़ रुपये की रकम तक मिल सकती है. केकेआर और चेन्नई दोनों ही ग्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं. लेकिन कंगारू क्रिकेटर के के लिए 30 करोड़ छू पाना संभव नहीं ही होगा. ऐसे में जो फैंस अगर यह सोच रहे हैं या यह बहस कर रहे हैं कि इस बार नीलामी की बोली में नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, तो वह पूरी तरह से गलत हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा.

इस वजह से 30 करोड़ पाना है मुश्किल

कैमरून के लिए 30 करोड़ रुपये हासिल करना मुश्किल है. एक बात तय है कि कोई भी विदेशी खिलाड़ी 18 करोड़ से ज्यादा हासिल नहीं कर सकता. फिर चाहे नीलामी की रकम इससे ज्यादा ही क्यों न चली जाए. इसके पीछे आईपीएल की 'अधिकतम फीस' का नियम है. इस नियम के अनुसार किसी भी विदेशी खिलाड़ी की फीस सबसे ज्यादा फीस पर रिटेन किए खिलाड़ी (18 करोड़ का स्लैब) और पिछली नीलामी में सबसे ज्यादा रकम पाने वाले खिलाड़ी से कम होगी बीच जो भी होगी. ऐसे में नियम के अनुसार अगर कैमरून ग्रीन पर सबसे ज्यादा बोली लगती भी है, तो उन्हें 18 और 27 करोड़ रुपये से कम ही फीस मिलेगी.ऐसे में 27 करोड़ से ज्यादा पाने का सवाल की इजाजत नियम ही नहीं देता.



