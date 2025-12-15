विज्ञापन
IPL 2026: आईपीएल के अगले संस्करण की तारीखें आईं सामने, रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की सूची में जोड़े गए ये अतिरिक्त 19 नाम

IPl Auction 2026: पिछले दो दिनों में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की सूची में कई और नाम जोड़े गए हैं. इनमें भारत के लिए खेल चुका भी एक खिलाड़ी शामिल है

अभिमन्यु ईश्वनर
अगले साल आयोजित होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के संस्करण की तारीख साफ हो गई हैं. हालांकि, डिटेल कार्यक्रम बाद में आएगा, लेकिन अगले संस्करण की शुरुआत 26 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा. अबुधाबी में सोमवार शाम को आईपीएल फ्रेंचाइजी की हुई मीटिंग से यह बात निकलकर आई. हालांकि, टूर्नामेंट का आगाज चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होगा या चेन्नई में, यह रुचि का विषय है. फ्रेंचाइजी टीमों ने मंगलवार को होने वाली नीलामी से पहले अबु धाबी के डब्ल्यू होटल में आयोजित मीटिंग में हिस्सा लिया. 

वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऑक्शन की सूची में अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है. ईश्वरन उन 19 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें नीलामी से एक दिन पहले फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है. अब कुल मिलाकर खिलाड़ियों की सूची 360 हो गई है और ईश्वरन का नंबर सबसे आखिरी है. 

हाल ही में जोड़े गए अंतिम सूची में शामिल खिलाड़ी

मणि शंकर मुरा सिंह (तमिलनाडु), विरनदीप सिंह (मलेशिया), चामा मिलिंद (हैदराबाद), केएस श्रीजीत (कर्नाटक), एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), स्वास्तिक चिकारा (यूपी), राहुल राज नमाला (उत्तराखंड), विराट सिंह (झारखंड), त्रिपुरेश सिंह (मध्य प्रदेश), कायले वेरेयाने (द. अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजाराबानी (जिंबाब्वे), बेन सेयर्स (न्यूजीलैंड), राजेश मोहंती (ओडिसा), स्वास्तिक समाल (ओडिसा), सारांश जैन (मध्य प्रदेश), सूरज संगाराजू (एसीए), तन्मय अग्रवाल (हैदराबाद) 

Indian Premier League 2026, Cricket
