विज्ञापन
विशेष लिंक

IPL 2026 Mini Auction: कौन है बारामुला के डेल स्टेन आकिब दार? इस प्रदर्शन ने बनाया उन्हें एक झटके में करोड़पति

IPL 2026 Mini Auction Auqib Dar Bid by Delhi Capitals: मौजूदा रणजी सीज़न में दिल्ली के ख़िलाफ़ पहली पारी में आक़िब ने 5 विकेट हासिल किये और दिल्ली को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था.

Read Time: 2 mins
Share
IPL 2026 Mini Auction: कौन है बारामुला के डेल स्टेन आकिब दार? इस प्रदर्शन ने बनाया उन्हें एक झटके में करोड़पति
IPL 2026 Mini Auction Auqib Dar Bid by Delhi Capitals

IPL 2026 Mini Auction Auqib Dar Bid by Delhi Capitals: जम्मू कश्मीर के बारामुला के रहने वाले पेसर आक़िब दार की खुशियों का ठिकाना नहीं है. दिल्ली कैपिटल टीम ने उनके बेस प्रेस 30 लाख से ऊपर बोली लगाकर उन्हें 8 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीद लिया. जम्मू कश्मीर के आकिब नबी दार IPL की दुनिया में बेशक पहली बार कदम रख रहे हैं. लेकिन वो रफ़्तार किंग हैं और रणजी में वो अपनी रफ़्तार से पिछले लगातार दो सीज़न जलवा बिखेरते रहे हैं.  

मौजूदा रणजी सीज़न में दिल्ली के ख़िलाफ़ पहली पारी में आक़िब ने 5 विकेट हासिल किये और दिल्ली को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. जम्मू कश्मीर के कोच अजय शर्मा ने तभी कहा था कि आक़िब नबी और जम्मू कश्मीर के कुछ और खिलाड़ियों को जल्दी ही पहचान बनाकर बड़ी लीग का हिस्सा बनता देखेंगे. 

अजय शर्मा कहते हैं कि आकिब बहुत ही अनुशासित खिलाड़ी हैं. टीम की डिमांड और ज़रूरत समझते हैं. यही वजह है कि कई मैचों में आक़िब को उमरान मलिक जैसे रफ़्तार के बादशाह से भी ज़्यादा तवज्जो दी गई. 

29 साल के जम्मू कश्मीर के नाम 36 फ़र्स्ट क्लास मैचों में 125 विकेट हैं. घरेलू टी-20 मैचों में उनके नाम 34 मैचों में 43 विकेट हैं. आकिब नबी ने मौजूदा सीज़न के 5 मैचों में 29 विकेट लिये. जबकि पिछले सीज़न 8 मैचों में 44 विकेट लिये. दोनों ही सीज़न सबसे ज़्यादा विकेट लेनेवालों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर रहे. 


दिल्ली 
1.    आक़िब नबी  8.40 करोड़
2.    बेन डकेट – 2 करोड़ 
3.    डेविड मिलर – 2 करोड़

कोलकाता
1.    कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़
2.    मथीसा पथिराना 18 करोड़ 
3.    फिन एलन 2 करोड़ 

लखनऊ
1.    एनरिक नोकिया – 2 करोड़
2.    वानिंदु हसारांगा – 2 कोरड़

मुंबई
1.    क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ 

बैंगलोर 
1.    वेंकटेश अय्यर 7 करोड़
2.    जैकब डफी 2 करोड़ 

राजस्थान
1.    रवि बिश्नोई 7.20 

चेन्नई
1.    प्रशांत वीर 14.20 करोड़
2.    अकिल हुसैन 2 करोड़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Capitals, Indian Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com